Hải quan An Giang rút kinh nghiệm vụ tiếp tay cho doanh nghiệp lừa tiền thuế

Vụ án có 46 bị cáo (ba người hiện bỏ trốn), trong đó có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ Hải quan tỉnh An Giang, TP.HCM. Đáng chú ý trong phần xét hỏi hôm nay là việc Hải quan An Giang xin được rút kinh nghiệm.



Tại tòa, đại diện Cục Hải quan An Giang cho biết "ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Tổng cục Hải quan kịp thời làm việc với đơn vị và cán bộ chủ chốt của cục để kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân liên quan đến sự việc. Ba lãnh đạo cục và một số cá nhân làm việc tại hai chi cục đã bị xử lý kỷ luật".



Ngoài vụ án này, một số công chức, cán bộ khác thuộc Cục Hải quan An Giang đang vướng vào hai vụ án tương tự.



Chủ tọa đặt vấn đề với đại diện này: ""Cơ chế, quy định quản lý rủi ro đối với hàng xuất khẩu của ngành hải quan thế nào mà bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện phạm tội?".



Đáp lại, đại diện Cục Hải quan An Giang giải thích chính sách, quy định đề ra nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa thuận lợi, thông quan trước, kiểm tra sau. Đây là chủ trương chung. Tuy vậy, ngành hải quan vẫn thiết lập những hàng rào kiểm soát là kiểm tra sau khi thông quan và kiểm tra trước khi hoàn thuế... Kết lại, đại diện này cho là đơn vị phải chấp nhận rủi ro; đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.



Như đã thông tin, với thủ đoạn tạo lập, sử dụng hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước và được sự tiếp tay của một số cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn-Khu vực IV, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 92 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước, trong đó có hơn 80 tỉ đồng là tiền hoàn thuế mặt hàng thuốc lá.



Cụ thể, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2013, Lê Dũng đại diện Công ty CP CNTP Sài Gòn ký 145 hợp đồng ngoại thương bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác thông qua pháp nhân của hai công ty do Trần Thị Bích Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỉ đồng. Sau đó, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế 80 tỉ đồng bỏ túi...



Tuyền khai nhận tại cơ quan điều tra, đã đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỉ đồng; Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (khi ấy là chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) và cấp dưới nên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá thông quan trót lọt. Ông Biên được nhận 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (là phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng.



Tuy nhiên, tại phiên tòa các bị cáo chủ doanh nghiệp và nhiều cán bộ hải quan đồng loạt kêu oan. Dự kiến phiên tòa kéo dài hết ngày 28-6.