Hải quan tiếp tay buôn lậu số hàng hơn 23,6 tỉ đồng

(PLO)- Ngày 28-1, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án buôn lậu do ba bị cáo Lâm Lương Quang (giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường), Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do), Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) thực hiện.