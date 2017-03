Khởi tố chủ hụi 'vỡ hụi' đường dây 500 hộ kinh doanh

(PLO)- Ngày 26-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Soa (51 tuổi, trú xóm 9, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.