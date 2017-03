Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên biển

Chiều 5-7, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 2-7, Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu tổ chức tuần tra trên vùng biển thuộc huyện An Minh. Tham gia tuần tra có hai cán bộ công an huyện, một cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh.

Khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra đã phát hiện bốn phương tiện vi phạm vào vùng biển đã khoán cho người dân khai thác, làm hư hỏng một số dụng cụ khai thác thủy sản.

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra giấy tờ theo quy định, thì có một phương tiện bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của Tổ tuần tra, trong ba phương tiện còn lại chỉ có một phương tiện có giấy đăng ký, hai phương tiện không có giấy tờ nên tổ tuần tra đã mời về trạm biên phòng để làm việc.

Sau gần 30 phút kiểm tra, có khoảng 27 phương tiện khác đuổi theo bao vây xung quanh tàu tuần tra và dùng gạch, đá, vỏ ốc ném vào những người trên tàu tuần tra.

Khi tàu tuần tra dừng lại, một số đối tượng nhảy sang dùng ống tuýp đánh người đồng thời khống chế bắt giữ năm cán bộ và kéo phương tiện tuần tra chạy về hướng thị xã Hà Tiên.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng đã huy động tàu tuần tra tổ chức tìm kiếm, đến 17 giờ ngày 3-7, các phương tiện đã đưa số người bị bắt giữ vào Trạm Biên phòng Pháo Đài, thị xã Hà Tiên giao trả.