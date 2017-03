Lấy xe lúc cô bạn đang tắm, tội gì?

Ngày 14-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS và sửa tội danh bị cáo Cao Thị Hồng Thắm từ trộm cắp tài sản sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cạnh đó, HĐXX cũng chiếu cố các tình tiết như đầu thú, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt để giảm án cho Thắm từ một năm sáu tháng tù xuống còn một năm tù.

Theo hồ sơ, chiều 19-1, Thắm đến nhà vợ chồng chị Trịnh Kim Anh và anh Trần Minh Đức ở phường Thới An, quận 12 chơi. Tại đây, Thắm thấy chiếc xe mô tô dựng trong nhà nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên để bán lấy tiền tiêu xài. Thắm vờ hỏi chị Anh mượn xe đi mua đồ nhậu nhưng chị Anh không đồng ý. Nửa tiếng sau, lợi dụng lúc chị Anh đi tắm, Thắm hỏi anh Đức mượn xe đi mua đồ nhậu. Tưởng vợ đã đồng ý nên anh Đức cho Thắm lấy xe dẫn đi. Sau khi dẫn xe ra ngoài, do không có chìa khóa nên Thắm đã tháo dây điện rồi đạp nổ máy xe chạy thẳng đến tiệm cầm đồ gần đó cầm xe lấy 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bị mất xe, chị Anh đến công an tố cáo.





Bị cáo Thắm sau phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đến ngày 23-1, Thắm đến nhà chị Anh xin lỗi và trả lại các giấy tờ. Lúc này, chị Anh báo công an phường. Ngoài ra, Thắm còn khai nhận lúc chị Anh đi tắm, Thắm còn lục lấy bóp có thẻ tín dụng và các giấy tờ của chị. Kết quả định giá, chiếc xe bị chiếm đoạt trị giá hơn 7 triệu đồng.

VKS truy tố bị cáo Thắm theo khoản 1 Điều 139 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xử sơ thẩm tháng 6, bị cáo Thắm khai sau khi hỏi mượn xe máy chị Anh không cho thì lợi dụng lúc chị đi tắm dẫn xe ra khỏi cửa. Lúc này gặp anh Đức hỏi dắt xe đi đâu, Thắm trả lời đi mua đồ nhậu rồi đem xe ra ngoài mở tháo dây điện nổ máy chạy đi.

TAND quận 12 nhận định hành vi của Thắm lén lút xê dịch tài sản là phạm tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 BLHS chứ không phải lừa đảo. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo một năm sáu tháng tù. Ngay sau đó, VKS cùng cấp kháng nghị không đồng tình với tội danh tòa xử.

Tại phiên phúc thẩm, VKS cho rằng Thắm có ý định chiếm đoạt từ trước, hành vi lấy xe tuy lén lút với chị Anh nhưng lại nói dối với chồng chị này để lừa. Hành vi này là lừa đảo mới chính xác. HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và cho rằng ý thức chiếm đoạt của bị cáo có từ đầu, có sự lén lút khi lấy tài sản đi nhưng chưa chiếm đoạt được, tiếp tục gian dối lần nữa. Như vậy, hành vi trộm này đã chuyển hóa sang hình thức khác là lừa đảo. Từ đó, tòa nhận định kháng nghị của viện là có căn cứ nên chấp nhận và sửa án như trên.