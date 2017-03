Luật sư không phải tố giác thân chủ?

Quyền giữ bí mật của luật sư một số nước Hoa Kỳ: Luật sư phải bảo mật tất cả thông tin về khách hàng, bất kể nguồn thông tin đó có từ đâu. Canada: Luật sư phải bảo mật tất cả thông tin liên quan đến việc kinh doanh và vụ việc của khách hàng mà luật sư biết được trong quan hệ nghề nghiệp và không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ngoại trừ được khách hàng cho phép… New Zealand: Luật sư phải bảo vệ và giữ bí mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng, thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng và việc kinh doanh và vụ việc của khách hàng mà luật sư biết được trong quá trình quan hệ nghề nghiệp với khách hàng. Nhật Bản: Luật sư không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, nếu biết khách hàng đang chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng, luật sư được phép thông báo cho cơ quan chức năng sau khi đã làm hết các biện pháp khác mà không thể ngăn cản khách hàng… Hoàn toàn phù hợp Việc loại trừ trách nhiệm hình sự của người bào chữa trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc tham gia thực hiện hoàn toàn phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, với quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư và thực tiễn cuộc sống. Một nguyên tắc quan trọng của nghề luật sư là luật sư không được làm xấu đi tình trạng pháp lý của thân chủ. Mặt khác, khi trao đổi, luật sư có thể được thân chủ tiết lộ thông tin nào đó liên quan đến việc phạm tội. Nhưng luật sư không trực tiếp chứng kiến hành vi phạm tội đó, không có điều kiện để đối chiếu lời khai của thân chủ với các bằng chứng khác để kết luận thân chủ chắc chắn đã thực hiện tội phạm đó hay không. Do đó, luật sư rất khó “biết rõ tội phạm” như quy định của dự thảo mà đi tố giác. Hơn nữa, xét ở góc độ xã hội, nếu luật sư đi tố giác thân chủ mình thì liệu còn có ai dám nhờ luật sư bảo vệ nữa. Luật sư NGUYỄN VĂN CHIẾN,

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam