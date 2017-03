Mất chức trưởng phòng vì cấp giấy kiểm nghiệm nước sạch giả

"Hiện tại anh Thông đang xin nghỉ phép nên chúng tôi chưa bố trí làm cụ thể ở phòng nào. Sắp tới anh Thông sẽ không được bố trí làm chuyên viên ở Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng nữa mà sẽ điều sang làm nhân viên ở bộ phận tìm hiểu cập nhật cảnh báo" - ông Quang nói.

Ông Thông bị kỷ luât cách chức là do ông đã tự cung cấp các phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước không được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Nghệ An nhưng lại ghi là do phòng thử nghiệm của Chi cục cấp. Ông Thông sử dụng con dấu của Vilas 236 đã hết hiệu lực của Chi cục, phiếu không có phần ký của lãnh đạo Chi cục, các chỉ tiêu chất lượng ghi nhận trên phiếu là kết quả khống.



Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

Năm 2008, ông Thông với chức vụ trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng, được giao phụ trách Phòng thử nghiệm Vilas 236 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

Đến tháng 10-2012, phòng thử nghiệm này ngừng hoạt động nên Chi cục thu hồi lại con dấu. Trước khi bàn giao con dấu lại cho Chi cục, ông Thông đã dùng con dấu đó đóng dấu khống vào hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước. Sau đó, ông sử dụng những phiếu này để cấp cho một số đơn vị sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vừa qua, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện 22 sản phẩm nước đóng chai bán trên địa bàn Nghệ An không đạt chất lượng theo công bố.

Trong đó, có nhiều sản phẩm chứa trực khuẩn mủ xanh là loại vi khuẩn gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Từ việc phát hiện này, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát hiện ra ông Thông đã cấp giấy kiểm nghiệm giả cho nhiều cơ sở sản xuất nước đóng chai không đạt chất lượng.