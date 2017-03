Mua thiếu hột xoàn rồi đóng cửa tiệm

Ông Bùi Trần Nghị (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) trình bày qua bạn bè giới thiệu, ông quen biết với ông Huỳnh Văn Trôi A, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý gần chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM. Trôi A biết ông Nghị đang có một số hột xoàn nên đã đề nghị mua lại. Ông Nghị đồng ý bán 27,3 cara hột xoàn cho Trôi A với giá hơn 9.500 USD ( trị giá hơn 2 tỉ đồng - PV).

Tin tưởng nhau nên bán thiếu

Ngày 2-7-2016, tại một quán cà phê thuộc quận Tân Bình, ông Nghị giao toàn bộ số hột xoàn cho Trôi A. Trôi A hẹn sẽ thanh toán đầy đủ trong ngày hôm sau. Đến hôm sau, Trôi A lấy lý do chưa gom đủ tiền nên hẹn lại đến đầu tháng 8-2016 sẽ trả đầy đủ. Đến hẹn, ông Nghị nhiều lần gọi điện thoại cho Trôi A nhưng không liên lạc được. Ông đến cửa hàng vàng bạc tìm Trôi A thì thấy đóng cửa và không kinh doanh nữa. “Khi ấy, thấy cửa hàng trang sức của ông Trôi A khá lớn và cũng là chỗ quen biết nhau nên tôi rất tin tưởng và cho thiếu, ai ngờ…” - ông Nghị lý giải lý do bán thiếu.

Ông Nghị đến Công an quận Tân Bình, TP.HCM tố cáo ông Trôi A có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận xong, công an quận đã phân công cho một điều tra viên xác minh, làm rõ thông tin. Ông Nghị chờ mãi không nhận được kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm của công an. Theo ông Nghị, luật quy định trong vòng hai tháng công an phải ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Đã hơn hai tháng mà ông không nhận được phản hồi gì dù đã nhiều lần chủ động liên hệ…

Cho rằng điều tra viên (ĐTV) và cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an quận Tân Bình đã vi phạm quy định về giải quyết tin báo tố giác tội phạm nên ông Nghị khiếu nại ĐTV và CQĐT. Tháng 1-2017, Công an quận Tân Bình ra quyết định giải quyết khiếu nại, bác toàn bộ đơn của ông Nghị.

Theo quyết định này, quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của ĐTV đối với đơn tố giác của ông Nghị là đúng theo quy định. Việc ông Nghị khiếu nại ĐTV, CQĐT không tiến hành các hoạt động điều tra, chậm trễ điều tra, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, không thông báo kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm là không có cơ sở.





Chưa làm việc được nên chưa khởi tố

Cụ thể, căn cứ vào tài liệu ông Nghị cung cấp, CQĐT công an quận đã đến xác minh tại địa chỉ cửa hàng vàng bạc đá quý gần chợ Phạm Văn Hai. Kết quả là Trôi A đã trả mặt bằng từ tháng 6-2016. Tiếp đó, CQĐT có công văn xác minh gửi Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (theo địa chỉ thường trú của Trôi A) để xác minh lý lịch, thu thập hình ảnh cá nhân của ông Trôi A. Ngày 6-10-2016, hết thời hạn xác minh tố giác tội phạm nhưng chưa nhận được kết quả trả lời xác minh nên CQĐT có công văn thông báo kết quả xác minh ban đầu cho VKSND quận để giám sát. Sau đó, VKS quận có công văn thống nhất hướng xử lý tin báo tố giác tội phạm và hoàn trả hồ sơ cho công an quận tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau đó Công an huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu trả lời yêu cầu xác minh của Công an quận Tân Bình cho biết gia đình Trôi A đã đi nơi khác sinh sống từ năm 2013, không rõ nơi ở hiện nay. Từ kết quả này, ngày 28-12-2016, công an quận đã ra thông báo truy tìm Trôi A và thông báo kết quả xác minh cho ông Nghị biết. Theo công an quận, quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm của ĐTV là đúng quy định pháp luật nên bác đơn khiếu nại của ông Nghị.

Ông Nghị tiếp tục khiếu nại đến VKSND quận Tân Bình nhưng cơ quan này cũng bác đơn. Theo VKS quận, do chưa triệu tập được Trôi A để lấy lời khai làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên CQĐT đã có công văn gửi VKSND cùng cấp để thông báo kết quả giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Việc mua bán số hột xoàn giữa ông Nghị và ông Trôi A là có thật. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm việc được với ông Trôi A nên Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình chưa có cơ sở khởi tố hay không khởi tố vụ án. CQĐT giải quyết vụ việc này là đúng thời gian và theo quy định của pháp luật. Cho nên việc cơ quan này bác đơn khiếu nại của ông Nghị là có cơ sở.