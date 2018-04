Ông Tây bị điều tra ở nước ngoài qua Việt Nam tung tăng

Ngày 10-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Sergier Ventsislav Danchov (SN 1974; quốc tịch Bulgaria) ba năm ba tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý là Danchov từng phạm tội trộm cắp tài sản tại quê nhà. Đến năm 2015, Danchov bị cảnh sát Ý bắt giữ về tội lừa đảo bằng hình thức làm giả thẻ tín dụng. Trong thời gian bị điều tra, Danchov lại trốn sang Việt Nam tiếp tục phạm tội.



Bị cáo Danchov tại phiên xử

Theo hồ sơ, sáng 7-4-2015, Ivanov (quốc tịch Bulgaria) đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại máy ATM Ngân hàng BIDV ở phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM thì bị bắt quả tang. Từ lời khai của Ivanov, công an lấy lời khai người ở chung với Ivanov là Danchov. Kiểm tra nơi khách sạn lưu trú, công an phát hiện Danchov đang cất giữ 15 thẻ ATM giả cùng hơn 19 triệu đồng.

Còn trong ba lô Danchov đang đeo, công an thu thêm 73 thẻ ATM giả cùng máy quẹt thẻ, máy tính và gần 81 triệu đồng. Từ đó, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Danchov. Riêng Ivanov do không liên quan đến Danchov nên tách ra điều tra riêng trong vụ án khác.

Tại cơ quan điều tra, Danchov khai nhận nhập cảnh Việt Nam lần đầu vào năm 2013 để du lịch và bán quần áo và tiếp tục đến Việt Nam khoảng 8 lần. Lần cuối cùng ngày 6-3-2015, Danchov mang theo 15 thẻ ATM giả. Theo ông Tây này, số thẻ giả này là do một người đồng hương nhờ mang sang Việt Nam và trả công là 3.000 euro. Trong thời gian ở Việt Nam, Danchov cùng 2 đồng hương khác đi du lịch ở Hà Nội, TP.HCM và mua sắm nhiều hàng hóa.

Công an xác định được từ tháng 3 đến tháng 4-2015, Danchov đã dùng 46 thẻ giả thực hiện 95 giao dịch, rút thành công hơn 388 triệu đồng. Chưa kể Danchov còn thực hiện 141 giao dịch rút tiền (khoảng 631 triệu đồng) nhưng không thành công...