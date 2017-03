Tòa đính chính mấy từ, dân bị treo 10 tỉ

Không lý do gì phải trì hoãn giao tài sản! VKS tỉnh đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu Cục THADS phải giao tài sản cho người mua. Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu tòa án xử sai thì tòa phải chịu bồi thường. Thực tế, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị, cũng không có đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm… Không có lý do gì mà trì hoãn việc giao tài sản trong trường hợp này. Cục THADS nói chờ Tổng cục THADS là không đúng vì đến nay chưa hề có văn bản nào yêu cầu dừng việc giao tài sản. Đây cũng không phải do nhận thức hộ gia đình hay không hộ gia đình mà do cơ quan THADS cố tình cản trở việc THA, gây nhiều bức xúc ở địa phương. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người mua tài sản bán đấu giá, thanh toán tiền cho người được THA, tránh đơn thư khiếu nại nhiều lần, VKS tỉnh đang tiếp tục yêu cầu Cục THADS tỉnh thi hành theo đúng quy định pháp luật. Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa