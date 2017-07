Tòa Hàm Thuận Nam đã xử oan 2 nông dân!

Kêu oan thì xử lý hình sự tiếp Tháng 4-2011, ông Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Tuấn được Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Nam hợp đồng làm tổ trưởng và tổ phó tổ tiết kiệm vay vốn do UBND xã Hàm Cần quản lý. Ông Tuấn làm hồ sơ vay tiền giúp bà con, mang hồ sơ đi xác nhận, chạy xe mang hồ sơ nộp cho ngân hàng. Bà con bồi dưỡng chi phí xăng xe đi lại cho ông Tuấn 16,5 triệu đồng; ông Tuấn gửi lại 1 triệu đồng tiền mua gà đãi nhân viên ngân hàng cho ông Nam. Tháng 3-2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố, bắt tạm giam hai ông gần hai tháng về tội nhận hối lộ. Tháng 8-2015, TAND huyện phạt ông Tuấn tám năm tù, ông Nam bảy năm tù. Hai ông kháng cáo kêu oan. Tháng 12-2015, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Ngày 9-8-2016, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với ông Nam và ông Tuấn theo khoản 1 Điều 25 BLHS (do chuyển biến tình hình). Ông Nam và ông Tuấn gửi đơn kêu oan, yêu cầu được xin lỗi, bồi thường. Tháng 11-2016, Công an huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định phục hồi điều tra với hai nông dân này và được VKS cùng cấp phê chuẩn. Đến ngày 12-7, TAND huyện Hàm Thuận Nam đưa vụ án ra xử lần hai và ngày 13-7 tòa tuyên hai ông có tội nhưng miễn hình phạt. Trả lời câu hỏi của PV quan điểm về vụ án, ông Biện Văn Hoan, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận, cho biết ông chưa thể trả lời được vì hồ sơ vụ án còn ở tòa cấp huyện. “Khi nào có kháng cáo hoặc kháng nghị, hồ sơ đến tòa tỉnh thì chúng tôi mới nghiên cứu, trả lời” - ông Hoan nói. P.NAM