Tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng

Tám tập thể nhận cờ thi đua của viện trưởng VKSND Tối cao. Ảnh: T.TÙNG

Theo đó trong năm 2015, cơ quan điều tra hai cấp tại TP.HCM đã khởi tố mới 9.350 vụ án với 8.786 bị can (giảm 972 vụ với 1.280 bị can so với cùng kỳ). Ngành kiểm sát TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đánh giá của VKSND TP, mặc dù tội phạm giảm nhưng phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Một số vụ gây hậu quả đặc biệt lớn nhưng chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nổi lên là các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Với tội phạm giết người nhiều vụ xảy ra chỉ vì những nguyên cớ nhỏ nhặt trong quan hệ xã hội hoặc do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, gia đình…

Đáng lưu ý nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao mới xuất hiện trong những năm gần đây nhưng đang có xu hướng gia tăng. Năm qua cơ quan này đã khởi tố mới 32 vụ án với 23 bị can về tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính và tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự cũng được VKS hai cấp của TP làm tốt. Cụ thể đã ban hành 35 kiến nghị vi phạm trong việc bắt, giữ và thực hiện chế độ giam giữ, được chấp nhận. VKS TP đã kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với tám VKS quận, huyện và ban hành bốn thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp quận.

VKS hai cấp cũng đã kiểm sát trực tiếp 26 cuộc tại 25 cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp. Trong khi VKS cấp quận, huyện đã kiểm sát trực tiếp tại 202 UBND phường, xã nơi có người bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Toàn ngành đã ban hành 53 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự và được chấp nhận)…

Dịp này tập thể lãnh đạo VKSND TP vinh dự nhận được cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tám tập thể thuộc VKS TP được nhận cờ thi đua của viện trưởng VKSND Tối cao và hàng chục cá nhân được nhận thưởng.