Tông 2 người thương vong được thoát tù nhờ luật mới

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 8-11-2016, Trương Đức Huy điều khiển ô tô lưu hành trên QL25 theo hướng Đông - Tây. Trên xe có cháu H. (sinh năm 2010, là con gái Huy) đang ngủ say.

Khi đi đến Km 15+900 QL25 thuộc thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, thấy phía trước có đoạn đường gồ ghề dài hơn 10 m, rộng khoảng 2,5 m, khi đó nhìn con gái ngủ say, không muốn xe bị xóc làm con gái thức giấc nên Huy điều khiển xe lách sang phần của đường xe ngược chiều để tránh đoạn đường gồ ghề. Không may, xe Huy đã tông vào mô tô do ông Đoàn Văn Tánh điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Phường đang lưu hành theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm làm ông Tánh chết, bà Phường bị thương nhưng từ chối giám định.

Xét hành vi của Trương Đức Huy đã vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng làm một người chết nên đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 202 BLHS năm 1999, do đó ngày 28-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huy.

Trong quá trình điều tra, Huy và gia đình bị hại đã thỏa thuận giải quyết phần bồi thường dân sự. Ngày 11-1-2017, gia đình bị hại có đơn bãi nại và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huy.

Xét thấy hành vi của Trương Đức Huy thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng do lỗi vô ý và được gia đình người bị hại có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, căn cứ điểm a khoản 4 Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/06/2016 của Quốc hội thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội; điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015… có đủ cơ sở để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Đức Huy, từ đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã ra các quyết định trên.