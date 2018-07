TP.HCM: Phóng viên và kiểm sát viên bị hành hung tại tòa

Phía bị đơn đã từng "quậy" tòa Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tháng 3-2016, ông Nam khởi kiện hai người hàng xóm đầu hẻm là ông Hiền và bà Em về việc tranh chấp lối đi chung là con hẻm tại ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau khi TAND huyện Bình Chánh thụ lý, ngày 22-8-2016, TAND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của ông Nam. Sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đã ra quyết định thi hành án chủ động có nội dung: Cấm ông Hiền, bà Em thay đổi hiện trạng lối đi đang có tranh chấp và có hành vi ngăn cản việc sử dụng lối đi đang tranh chấp. Tuy nhiên, cho rằng lối đi chung là đất của mình nên phía ông Hiền đã không thực hiện quyết định này. Ông Hiền, bà Em đã nhiều lần dùng các vật dụng bít hẳn lối đi, không cho các hộ dân ra vào hẻm... Ngày 26-6 vừa qua, TAND huyện Bình Chánh đã đưa vụ án ra xét xử nhưng do đại diện phía nguyên đơn và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX đã hoãn phiên tòa. Phiên tòa này do thẩm phán Nguyễn Thị Nhát làm chủ tọa. Nhưng sau khi HĐXX tuyên bố hoãn xử thì phía gia đình bị đơn gồm hơn chục người rượt đuổi HĐXX, la lối chửi bới ngay tại trụ sở tòa án huyện. Họ đập cửa đòi gặp thẩm phán và chánh án yêu cầu tòa phải xét xử. Ngày 2-7, TAND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng với lý do thẩm phán Nhát bị bệnh, người thay thế là thẩm phán Lê Thị Hồng Vân. Đồng thời một hội thẩm trong HĐXX và thư ký cũng được thay thế vì cùng lý do “bận công tác đột xuất”.