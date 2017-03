Tranh cãi vụ bán cả heo lẫn xe

Dự kiến ngày 4-12, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Nhẫn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Loan. Đáng chú ý là nạn nhân của vụ án này có đơn gửi khắp nơi về việc cơ quan tố tụng đã tách nhỏ vụ án không xác đáng và bỏ lọt tội phạm.

Bán cả heo lẫn xe rồi ẵm trọn

Theo cáo trạng, Nhẫn và bà Loan cùng trú tại ấp Phú Quý 1, xã La Ngà (Định Quán), có mối quan hệ quen biết và làm ăn chung (mua bán heo) với nhau từ tháng 2-2012. Cả hai đi thu mua heo trên địa bàn huyện Định Quán với phương thức bà Loan bỏ vốn ra trước để mua heo, sau đó Nhẫn chở về tập trung tại trại heo của bà Loan. Khi đủ một chuyến xe, bà Loan sẽ giao xe cho Nhẫn chở heo đến tỉnh Đắk Lắk bán cho các thương lái. Tiền bán heo hai bên thống nhất một hai ngày, Nhẫn mang về đưa lại cho bà Loan. Sau khi trừ hết chi phí, số tiền lãi còn lại sẽ chia đều cho hai bên.

Ngày 3-11-2013, theo phương thức này, tại trại heo, hai bên kiểm tra xác định tổng số heo là 71 con với cân trọng 5,7 tấn quy ra giá thị trường hơn 261,6 triệu đồng. Bà Loan giao xe cho Nhẫn cùng với 10 triệu đồng để đổ xăng và ăn uống trên đường chở heo đi Đắk Lắk.

Sau đó, Nhẫn cùng vợ và tài xế cũng là người đứng tên xe tên Nghĩa chở heo lên Gia Lai bán cho bà Đào Thị Kim Thu ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku với giá 190 triệu đồng. Đồng thời, Nhẫn còn bán luôn cho người này chiếc xe tải với giá 560 triệu đồng. Tổng cộng, Nhẫn nhận đủ 750 triệu đồng.

Cáo trạng xác định do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ không có khả năng chi trả, Nhẫn nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bán heo của bà Loan. Ngày 6-11-2013, không thấy Nhẫn đem tiền về, bà Loan gọi điện thoại thì Nhẫn nói dối, lẩn tránh và không quay lại huyện Định Quán trả tiền. Như vậy, Nhẫn đã chiếm đoạt số tiền bán 71 con heo của bà Loan, theo định giá là hơn 275 triệu đồng. Từ đó công an và VKS khởi tố, truy tố Nhẫn theo khoản 3 Điều 140 BLHS.





Tách vụ án, chuyển dân sự?

Trước đó, bà Loan tố cáo Nhẫn chiếm đoạt số tiền bán 71 con heo và bán chiếc xe tải, tổng cộng hơn 860 triệu đồng. Vì vậy, ngay khi cơ quan điều tra kết luận tách việc chiếm đoạt chiếc xe tải ra thành một vụ án khác, bà không đồng tình.

Theo bà Loan, việc bán xe tải và bán heo xảy ra cùng một lúc; chiếc xe tải này có nguồn gốc là tiền của bà mua; người bán xe nhận tiền của bà và có giấy xác nhận tại UBND xã. Đồng thời, người bán xe lẫn Nghĩa (đứng tên xe) và Nhẫn đều xác định xe và nguồn tiền là của bà. Từ đó bà yêu cầu VKS và công an sáp nhập hai hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản này vào một vụ án khi xử lý Nhẫn và chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh cho đúng thẩm quyền (trên 500 triệu đồng).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng chiếc xe tải đúng là mua từ một người tại huyện Thống Nhất vào năm 2013 như bà Loan khai rồi sang tên đổi chủ thành biển số Đắk Lắk do lái xe Nghĩa đứng tên. Vì vậy cần tách hồ sơ riêng để tiếp tục xác minh.

Tương tự, VKS cho rằng giữa bà Loan và Nhẫn khai mâu thuẫn nhau về nguồn gốc số tiền mua xe. Ai cũng nói là xe của mình, bà Loan nói bỏ tiền mua xe, còn Nhẫn cho rằng mình mượn tiền bà Loan mua, khi sang tên do mất CMND nên để Nghĩa đứng tên chủ sở hữu. Nghĩa cũng xác nhận đứng tên giùm Nhẫn. Do vậy VKS cho rằng không đủ căn cứ xác định Nhẫn chiếm đoạt xe của bà Loan nên không xử lý hình sự, tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khi có yêu cầu khởi kiện.

Vẫn chưa thể khẳng định đó là xe của ai

Không đồng tình với kết luận của hai cơ quan tố tụng, bà Loan cho rằng Nghĩa nói xe đó không phải của mình là phù hợp thực tế. Nhưng Nghĩa là người giúp sức cho Nhẫn chiếm đoạt chiếc xe. Đồng thời, người mua xe cũng biết rõ Nhẫn và Nghĩa là những người làm thuê cho gia đình bà nhưng vì ham rẻ, người này đã mua xe đứng tên Nghĩa do Nhẫn bán.

Về việc này, có ý kiến băn khoăn về việc tách hành vi chiếm đoạt xe của Nhẫn điều tra sau hay tách thành vụ án dân sự với những lý do của VKS và công an là chưa thỏa đáng. Vấn đề ở đây là hành vi chiếm đoạt xe của bị cáo đã rõ, còn xe đó của ai sẽ được giải quyết theo thủ tục dân sự nếu có tranh chấp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quyết định của công an và VKS là sự thận trọng cần thiết. Bởi hiện vẫn chưa xác định rõ ai là chủ sở hữu thật sự của chiếc xe và nếu lời khai của bị cáo là đúng thì không lẽ quy kết bị cáo chiếm đoạt xe của chính mình.

Trong khi chờ diễn biến mới, chúng tôi mong nhận được ý kiến bàn luận của quý bạn đọc.