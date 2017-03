Tuyên án vụ công an đánh chết nghi can ở Phú Yên

Chủ tọa đang tuyên án. Ảnh: Tấn Lộc

Lúc 14g chiều nay (15-4), TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ án 5 công an đánh chết nghi can.

Bản án kết luận: Để đấu tranh làm rõ chuyên án trộm cắp, ngày 12-5-2012, Lê Đức Hoàn (nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) chỉ đạo các bộ cấp dưới đến nhà mời Ngô Thanh Kiều về làm việc.Tuy nhiên, lúc 3g sáng 13-5-2012, một nhóm công an đã đến nhà bắt, còng tay, dẫn giải Kiều về Công an TP Tuy Hòa.

Tại đây, trong khi quá trình lấy lời khai anh Kiều, các bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đã dùng gậy cao su đánh, không cho ăn, làm nạn nhân tử vong.

Sau khi đưa ra nhận định về hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo từ kết quả điều tra, xét hỏi, tranh luận tại tòa, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hoàn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án nhận định: Lê Đức Hoàn được giao nhiệm vụ làm trưởng ban chuyên án nhưng không kiểm tra sâu sát để cấp dưới dùng nhục hình dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm chết người. Tuy nhiên, bị cáo Hoàn là người có nhiều năm công tác, có nhiều thành tích trong công tác nên được giảm nhẹ hình phạt.



Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tấn Lộc



Bị cáo Lê Đức Hoàn nghe tuyên án. Ảnh: Tấn Lộc



6 bị cáo cùng nghe tuyên án. Ảnh: Tấn Lộc

Tòa cũng tuyên năm bị cáo cựu sĩ quan công an cùng phạm tội dùng nhục hình, với mức án cụ thể như sau:

Nguyễn Thân Thảo Thành: (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) 8 năm tù

Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù

Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm 3 tháng tù

Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm tù

Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù cho hưởng án treo.

Bản án cho rằng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành trong quá trình điều tra và tại phiên tòa không thừa nhận đánh anh Kiều. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu điều tra, lời khai của các nhân chứng, có đủ căn cứ kết luận Thành đã dùng gậy cao su đánh vào người anh Kiều theo hướng từ trên xuống, gây chấn thương sọ não, là nguyên nhân chính làm nạn nhân tử vong.



Cha nạn nhân đổ gục sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Tấn Lộc

Bản án sơ thẩm cũng không chấp nhận các đề nghị của các luật sư, đại diện gia đình bị hại là trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng đã đủ căn cứ và không cần thiết.

Về đề nghị của luật sư, gia đình bị hại là xử tội giết người, bản án cho rằng hành vi dùng nhục hình của các bị cáo nhằm lấy lời khai cho chuyên án, không có mục đích cho anh Kiều chết nên không chấp nhận đề nghị này.

Về đề nghị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật đối với những người đã bắt giữ anh Kiều, bản án cho rằng việc bắt giữ, dẫn giải của một số cán bộ công an không có lệnh của cơ quan có thẩm quyền là có dấu hiệu của tội bắt người trái pháp luật. Tuy nhiên, do tính cấp thiết cần phải đấu tranh khai thác của chuyên án, ở thời điểm này, Kiều được xác định là đồng phạm trong vụ án trộm cắp tài sản, là đối tượng có tiền án tiền sự, sau khi gây án đã bỏ trốn… nên việc bắt giữ Kiều là cần thiết, chỉ vi phạm về mặt tố tụng.

Ngay sau khi tuyên án, thẩm phán Nguyễn Phi Đô, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên, chủ trì cuộc họp báo về quá trình giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng. PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung cuộc họp báo này.