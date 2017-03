Tuyên án vụ hải quan tiếp tay doanh nghiệp lừa thuế

Bị cáo Châu phải nộp lại cho Cục Thuế TP.HCM 32 tỉ đồng, Tuyền nộp lại 29 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Sài Gòn hoàn lại cho Cục Thuế TP.HCM 19 tỉ đồng.



37 bị cáo còn lại nhận các mức án từ một đến 26 năm tù. Nhóm 28 bị cáo là công chức hải quan, người nhận mức án cao nhất là 12 năm tù.





Ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ, Lê Dũng đã cùng các nhân viên và Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài), Châu (giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) cấu kết khai báo gian dối, lập hồ sơ thuế khống để nhận tiền hoàn thuế 80 tỉ đồng. Cùng ra tòa với nhóm bị cáo doanh nghiệp này còn có hàng loạt cán bộ hải quan An Giang và TP.HCM (bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

HĐXX nhận định: Hồ sơ, lời khai ban đầu của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như các bằng chứng khác đã được thẩm tra tại phiên tòa cho thấy không có bị cáo nào bị oan. Các hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo rõ ràng, không thể chối cãi.



Cũng tại phần tuyên án, HĐXX còn kiến nghị cơ quan điều tra, VKSND TP.HCM làm rõ trách nhiệm của ông Võ Thành Điện và một số người có dấu hiệu biết rõ hàng xuất không phải thuốc lá nhưng vẫn cho xuất đi.



Kiến nghị công an làm rõ trách nhiệm bà Nguyễn Thị Thu, kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Sài Gòn.



HĐXX cũng cho rằng có dấu hiệu cho thấy các cán bộ hải quan có cơ sở để biết rằng hằng này không phải thuốc lá. Do đó, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ, để nếu có sai phạm thì xử lý theo pháp luật. HĐXX cũng kiến nghị Cục Hải quan An Giang quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các chi cục hải quan trên địa bàn để tránh xảy ra sơ sót.