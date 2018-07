Theo hồ sơ, hai Việt kiều Helena Phạm và Ái được xác định cầm đầu đường dây hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Còn bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, 35 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ô tô công ty Dương Đông - Sài Gòn) cùng 15 đồng phạm bị truy tố đưa ra xét xử về tội buôn lậu.

Đáng chú ý có bốn bị cáo nguyên công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) gồm: Nguyễn Tiến Dũng (56 tuổi, nguyên trưởng công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (57 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (49 tuổi, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc Lâm).

Riêng nguyên Trưởng công an xã Lộc An, bà Nguyễn Gia Thu (48 tuổi) bị truy tố, đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác. Bà Thu nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, nể nang. Tuy nhiên, bà không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe, cũng như không biết mục đích nhập hộ khẩu khống là để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu ô tô.

Cáo trạng nêu, lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thanh toán chi phí tại Mỹ rồi vận chuyển về Việt Nam, thu lợi bất chính. Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ, trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam cấu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.

Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.