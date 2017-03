VKSND TP.HCM hứa sẽ giải quyết sớm nhất vụ án oan 20 năm

Chiều 12-7, ông Chu Quang Hưng (69 tuổi, ngụ 31 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.HCM) cho biết vừa nhận được thông báo giải quyết đơn của VKSND TP.HCM. Theo đó, VKSND TP.HCM cho biết đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường oan ngày 1-12-2015 của ông. Viện “đang xem xét và sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất”.

Ông Hưng là người bị oan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà VKSND TP.HCM đã đình chỉ từ 2005. Đây là một vụ án oan xảy ra từ 20 năm trước, lúc ấy đã có bảy cán bộ tố tụng bị kỷ luật nhưng mãi đến nay ông Hưng chưa được cơ quan nào công khai xin lỗi, bồi thường.



Ông Chu Quang Hưng tại trụ sở TAND TP.HCM - nơi nhiều năm ông tới lui yêu cầu các cơ quan tố tụng xin lỗi, bồi thường oan. Ảnh: PHƯƠNG LOAN



Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 3-6 đã thông tin năm 1995, ông Hưng (khi đó 48 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam và truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Vụ án xuất phát từ một tranh chấp dân sự về việc mua bán nhà nhưng lại bị các cơ quan tố tụng TP.HCM hình sự hóa. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do ông nhiều lần vay mượn tiền, vàng của một người mà không thanh toán đúng hạn. VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông về hai tội danh này nhưng sau đó đã xin rút hồ sơ và đình chỉ.

Sau 13 tháng bị tạm giam, tháng 12-1996, ông Hưng được trả tự do. Đến năm 2005, VKSND TP.HCM đã ban hành các quyết định đình chỉ đối với ông. VKSND TP.HCM xác định hành vi của ông Hưng là không cấu thành tội phạm.



Liên quan đến vụ làm oan ông Hưng, bảy cán bộ tố tụng đã bị kỷ luật. Về phía công an, nguyên phó phòng CSĐT bị cảnh cáo, nguyên đội trưởng đội điều tra án trị an bị cảnh cáo, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án bị cảnh cáo và giáng một cấp hàm từ đại úy xuống thượng úy. Về phía VKS, trưởng phòng kiểm sát án trị an bị khiển trách, hai kiểm sát viên bị cảnh cáo. Về phía tòa, một thẩm phán bị khiển trách và không được tái bổ nhiệm.

Ba cơ quan tố tụng có những buổi làm việc, ghi nhận ý kiến của ông Hưng, đồng thời xin lỗi vì đã gây ra thống khổ cho gia đình ông. Ông yêu cầu bồi thường oan nhưng đơn của ông bị đùn đẩy, không ai chịu trách nhiệm giải quyết.

Ngay sau khi báo đăng, VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND TP.HCM kiểm tra lại vụ việc, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách và Vụ 7, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.

Ông Hưng cho biết: “20 năm nay tôi chờ một lời xin lỗi. Nay VKSND TP.HCM bảo chờ thêm chút nữa, tôi chờ tiếp cũng không sao. Chỉ mong cơ quan này thực hiện đúng lời hứa giải quyết sớm nhất. Tôi đã 70 tuổi, mong rằng còn sống để được bồi thường và nghe được lời xin lỗi”.