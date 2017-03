Vợ chồng ‘đầu bạc răng long’ làm bị cáo và bị hại

Bị hại chính là vợ ông, cũng đã 85 tuổi và cũng trong tình trạng mắt mờ, chân chậm và lãng tai. Hai vợ chồng họ có với nhau được bảy người con, người con lớn nhất năm nay cũng đã 61 tuổi, răng cũng cái còn cái mất… Nghĩa là vợ chồng họ đã sống đến cái tuổi mà mỗi khi đám cưới người ta thường chúc cô dâu, chú rể là hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”! Ấy thế nhưng ở phiên tòa này lại thể hiện điều gần như ngược lại.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn về việc không chia đôi năm chỉ vàng do cụ ông (bị cáo) bán đất chung của vợ chồng cho người con mà hai người xảy ra mâu thuẫn, đến độ tuy sống chung nhà nhưng vật dụng cá nhân và sinh hoạt đều riêng. Đỉnh điểm là rạng sáng 10-4-2014, cụ ông tiếp tục đến nhà người con đòi nốt năm chỉ vàng nhưng do con không có nên hẹn vài ngày nữa sẽ trả. Cụ bà ở nhà sau nghe thấy câu chuyện nên lớn tiếng không cho con trả vàng cho cụ ông. Từ đó, cụ ông tức giận bỏ về nhà và nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu để đầu độc cụ bà. Cụ ông lấy chai thuốc trừ sâu có trong nhà đem đổ vào bình trà hằng ngày vợ uống rồi bỏ sang nhà con ngồi uống trà. Cụ bà định rót nước uống thì thấy màu trắng đục và mùi hôi mới tri hô và báo công an.

Theo cụ bà, cách đây hơn chục năm vợ chồng bà có mâu thuẫn vì ông “ghen” với… đứa cháu ngoại (trai) do được bà chăm sóc chu đáo quá! Vì cái sự ghen ấy mà bà phải “lánh” ra chòi ở ngoài ruộng thủ thỉ với đám cây cỏ ruộng vườn. Đến năm 2010, các con động viên bà về chăm sóc ông vì dẫu sao thì “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Nhưng rồi bà phát hiện ông bán đất - tài sản chung - cho chính con mình nhưng không chia cho bà. Thế là mâu thuẫn xảy ra.

“Tôi sợ lắm! Từ hôm bị ông ấy làm thế tôi tự mình lấy tôn ngăn đôi căn nhà lại, mạnh ai nấy sống. Nhưng mà đi đâu chỉ sợ ông ấy lại thuốc nữa, lỡ tôi chết thì sao? Tôi mà chết không lẽ các con tôi chúng đi thưa cha nó. Tôi chỉ mong tòa xử chia luôn tài sản của chúng tôi cho rồi” - cụ bà tâm sự.

Tại tòa, cụ ông cho rằng mình chỉ muốn bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà để tự tử chứ không có ý giết vợ, sự việc chưa gì thì vợ ông đã đi báo công an. Và rằng những lời khai ở cơ quan điều tra là do ông ký đại chứ ông lãng tai, nghe không hiểu. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Nếu ông muốn tự tử sao ông không uống thẳng mà phải đổ vào bình trà mà không cho ai biết?”. Cụ ông im lặng. Bà thì bảo chính ông cố ý muốn thuốc cho bà chết chứ không phải như ông nói.

Cả hai ông bà đều lãng tai nên tòa phải nói to ông bà mới trả lời được. Họ đến tòa phải có hai người con dìu lên phía trên để tòa thẩm vấn. Các con ông bà, người thì theo ý cha, người thì theo ý mẹ. Một trong những yêu cầu bà muốn tòa giải quyết cho mình là chia tài sản để vợ chồng hết… xích mích! Tuy nhiên, tòa cho rằng việc chia tài sản chung (nếu có) sẽ phải tách ra trong một vụ án (dân sự) khác chứ không xử trong vụ án (hình sự) này được.

Cuối cùng, tòa tuyên phạt cụ ông tám năm tù về tội giết người. Mắt ông vằn đỏ. Bà thì vẫn bực vì chưa được chia tài sản chung. Rồi cả hai mỗi người một hướng theo các con lủi thủi ra về (ông vẫn đang được tại ngoại)…

Giá như các con ông bà cùng chung ý chí hóa giải mâu thuẫn cho cha mẹ mình ngay từ đầu, giúp ông bà sống vui vẻ bên con đàn cháu đống thì gia đình họ có lẽ sẽ hạnh phúc biết bao!

NHẪN NAM