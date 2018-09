Vụ cưa cây rừng: Phó chánh án Tòa Tối cao đã nhầm

Khi nào khai thác trái phép, khi nào hủy hoại rừng? Cùng có hành vi chặt cây rừng nhưng có trường hợp bị xử tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và có trường hợp bị xử tội hủy hoại rừng. Đâu là cách phân biệt? Không chỉ là một kiểu khai thác trái phép rừng thuộc dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, chặt cây rừng còn là biểu hiện của hành vi phá rừng trái phép thuộc dấu hiệu của tội hủy hoại rừng. Theo Thông tư liên tịch 19/2007 của Bộ NN&PTNT - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - VKSND Tối cao - TAND Tối cao, phá rừng trái phép là chặt phá rừng, ken cây và có hành vi khác trái pháp luật làm cho cây rừng bị chết với bất kỳ mục đích nào. Thực tiễn xét xử của nhiều tỉnh có rừng cho thấy cách phân biệt hai tội này khá đơn giản. Với tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng thì chặt cây rừng trái phép là để lấy gỗ về sử dụng, mua bán… Còn với tội hủy hoại rừng thì chặt cây rừng chủ yếu là để triệt hạ, phá rừng nhằm lấy đất làm rẫy, làm nương… TAND Tối cao từng không đặt nặng đối tượng vi phạm

Thông tư liên tịch 19/2007 của Bộ NN&PTNT - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - VKSND Tối cao - TAND Tối cao cũng chỉ phân định thêm cách xét xử tội hủy hoại rừng đối với “rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh của các chủ rừng được giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài và đã bỏ vốn đầu tư trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ” như đã phân định trong tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Theo đó, nếu người vi phạm là chủ rừng thì xử lý tội hủy hoại rừng; nếu người vi phạm không phải là chủ rừng thì xử lý theo các tội xâm phạm sở hữu. Vì lý do này mà trong Công văn 157 ngày 14-10-2011 trả lời UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý hành vi chặt trộm gỗ trắc tại rừng đặc dụng ở tỉnh này, TAND Tối cao chỉ xem xét đến giá trị thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm để hướng dẫn xử lý tội hủy hoại rừng. Không như cách bắt lỗi án phúc thẩm xử vụ năm người vô tội của Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du, trong công văn này TAND Tối cao không hề bận tâm đối tượng vi phạm có phải là chủ rừng hay không.