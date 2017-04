Vướng ‘của nợ’ khi mua nhà xưởng 20 tỉ

Thi hành án phải có trách nhiệm! Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Long An đối với số tài sản của Công ty Nhôm Hiệp Phong chỉ nêu: “Phong tỏa tài sản của Công ty Cổ phần Nhôm Hiệp Phong”. Và trong quyết định ngăn chặn không nói cấm di chuyển tài sản đi nơi khác. Do đó, theo tôi, căn cứ Điều 103 Luật THADS thì cơ quan THA phải có nghĩa vụ giao tài sản bán đấu giá cho Công ty Alustar. Nếu Công ty Nhôm Hiệp Phong không chịu di dời tài sản đi nơi khác thì theo Điều 58 Luật THADS, cơ quan THA có trách nhiệm phải di dời toàn bộ tài sản trên đến bảo quản tại kho của cơ quan THADS hoặc có thể giao cho cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản. Cơ quan THA cho rằng sở dĩ không thể di dời tài sản của Công ty Nhôm Hiệp Phong là do vướng quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Bởi theo Điều 179 Luật THADS thì nếu cho rằng tòa ra quyết định không rõ ràng mà chỉ nói “phong tỏa tài sản” thì cơ quan THA phải có công văn yêu cầu tòa giải thích rõ nội dung, rằng có được phép di chuyển tài sản của Công ty Nhôm Hiệp Phong đi nơi khác hay không. Nếu cơ quan THA không gửi công văn tới tòa tức là chưa làm hết trách nhiệm của mình. TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM