Xã nợ tiền dân nhưng quyết không trả!

Ông Nguyễn Văn To, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang gửi đơn tới báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh đã nhiều năm nay UBND xã Mỹ Phú Đông không chịu trả tiền cho ông.

Thừa nhận có nợ nhưng… không trả!

Ông To trình bày từ năm 2002 đến 2003, UBND xã Mỹ Phú Đông đã ký hợp đồng với ông để thi công các công trình đê bao trên địa bàn xã. Sau khi nghiệm thu, quyết toán thì ủy ban còn nợ ông hơn 170 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, ông Lê Văn Lâm có thực hiện một số công trình trên địa bàn xã và ủy ban xã đã chi thừa cho ông Lâm hơn 175 triệu đồng.

Năm 2010, ông Nguyễn Văn To khởi kiện UBND xã Mỹ Phú Đông ra tòa, yêu cầu ủy ban trả số tiền trên.

Tháng 3-2013, TAND huyện Thoại Sơn, An Giang xử sơ thẩm đã tuyên buộc UBND xã Mỹ Phú Đông có trách nhiệm trả cho ông To hơn 170 triệu đồng; buộc ông Lê Văn Lâm có trách nhiệm trả cho UBND xã Mỹ Phú Đông hơn 175 triệu đồng. Một số người liên quan trong vụ án đã kháng cáo nhưng TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

“Tháng 10-2013, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thoại Sơn đã ra quyết định THA cho tôi. Ấy vậy nhưng không hiểu lý do gì mà suốt ba năm qua, cứ mỗi lần tôi ghé cơ quan THA họ lại bảo tôi về rồi sẽ thi hành sớm thôi. Nhưng họ cứ hứa hoài mà có thực hiện đâu!” - ông To trình bày.





Ông Nguyễn Văn To bên công trình mà ông đã ký hợp đồng thi công cho UBND xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang. Ảnh: N.NGA

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Song, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông, cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi tới UBND huyện và Chi cục THADS huyện Thoại Sơn yêu cầu ngăn chặn số tiền mà ủy ban xã đang thiếu nợ ông Nguyễn Văn To.

“UBND xã chúng tôi không có nguồn thu riêng mà hoàn toàn do huyện trợ cấp nên không có tiền để trả cho ông To. Thời điểm thi công công trình hộ ông Phan Quang Trạng bị mất bảy công đất, ông To vẫn chưa bồi hoàn số tiền này nên hiện giờ ông Trạng đang khiếu nại ở huyện. Được biết sắp tới ông Lâm sẽ trả tiền cho ủy ban chúng tôi thì cơ quan THA sẽ dùng số tiền này để trả cho ông To. Nếu không đề nghị ngăn chặn giữ lại số tiền này thì trong trường hợp ông To không bồi thường cho ông Trạng thì sao? Chúng tôi kiên quyết không trả tiền cho ông To, trả là sai đạo đức, trái lương tâm con người” - ông Song nói.

Ngoài ra, ông Song còn cho biết chỉ khi nào UBND huyện Thoại Sơn không đồng ý ngăn chặn thì UBND xã sẽ thực hiện. Cũng theo ông Song, để vụ việc kéo dài cũng một phần do Chi cục THADS huyện không cương quyết thu hồi tiền của ông Lâm.

Thi hành án không chấp nhận đề nghị của ủy ban

Lý giải về việc chậm THA, ông Lê Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thoại Sơn, cho biết: Chi cục mời ông Lâm đến làm việc thì ông Lâm cho rằng trong kết luận thanh tra vào năm 2009 của UBND huyện Thoại Sơn đã khẳng định UBND xã Mỹ Phú Đông còn nợ Công ty Lợi Đồng khoảng 275 triệu đồng. Công ty này đã ủy quyền cho ông Lâm nhận lại số tiền trên nên ông Lâm yêu cầu được cấn trừ số tiền này và xin tạm hoãn THA vì ông ấy đang khởi kiện, chờ tòa thụ lý.

Tháng 9-2016, Ban chỉ đạo THA huyện Thoại Sơn chỉ đạo tiến hành THA đối với ông Lê Văn Lâm, đồng thời UBND xã Mỹ Phú Đông phải có nghĩa vụ THA cho ông Nguyễn Văn To. “Vừa qua chúng tôi đã tiến hành xác minh điều kiện THA của ông Lê Văn Lâm thì được biết ông ấy đang đứng tên hơn 3.700 m2 đất. Hiện ông Lâm đang là chủ thầu bơm nước ở tiểu vùng của xã Mỹ Phú Đông, ông ấy đã đồng ý tạm ứng tiền để trả cho UBND xã. Từ đó chúng tôi sẽ dùng số tiền này của ủy ban để trả cho người được THA là ông To. Trong tháng 12 này, nếu giải quyết không xong, chúng tôi sẽ tiến hành kê biên tài sản của ông Lâm. Còn việc UBND xã có văn bản xin ngăn chặn số tiền trả cho ông To là không hợp lý, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này” - ông Hùng nói.