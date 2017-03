Xài bằng giả gây tai nạn, bị hai tội?

Ngày 1-6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần hai tiếp tục tuyên hủy án vụ Nguyễn Thành Dư vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra, xét xử lại. Đây là lần thứ hai tòa này tuyên hủy án với cùng lý do là bỏ lọt tội như nhận định của đại diện VKS cùng cấp.

Theo hồ sơ, tối 22-10-2013, Dư điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Thanh Tùng lưu thông trên đường liên ấp hướng từ đường Võ Văn Vân ra quốc lộ 1A. Khi đến đoạn thuộc ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Dư điều khiển xe vượt bên trái một xe máy khác không đảm bảo khoảng cách làm va chạm. Việc va chạm dẫn đến cả Dư và anh Tùng cùng té xuống đường.

Ngay lúc này, anh Tùng bị bánh sau bên trái của một xe ô tô đi chiều ngược lại cán. Tai nạn khiến anh Tùng tử vong tại chỗ do đa chấn thương, Dư thì bị thương nhẹ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn được cơ quan điều tra xác định là do Dư vượt không đảm bảo an toàn gây hậu quả nghiêm trọng.





Bị cáo Nguyễn Thành Dư tại phiên tòa phúc thẩm ngày 1-6. Ảnh: HY

Xử sơ thẩm lần đầu, TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt bị cáo Dư ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vụ án có kháng cáo xin giảm án của bị cáo nên TAND TP.HCM xử phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm lần đầu này, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX hủy án để điều tra, xét xử lại. Lý do: Vụ án có tình tiết bị cáo Dư sử dụng bằng lái giả và xuất trình cho công an là có dấu hiệu phạm một tội khác...

TAND TP.HCM nhận định cơ quan điều tra xác định giấy phép lái xe của Dư là giả mạo nhưng chưa tiến hành giám định. Hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm mục đích lừa dối cơ quan chức năng là có dấu hiệu phạm một tội khác nhưng chưa được điều tra làm rõ. Vì vậy tòa hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

sau đó, VKSND huyện Bình Chánh vẫn chỉ truy tố Dư một tội như ban đầu. TAND huyện Bình Chánh đã hai lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung về việc sử dụng giấy phép lái xe giả của Dư. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng Dư không biết và không tham gia làm giả nên không truy tố bị cáo về hành vi này.

Do giới hạn của việc xét xử nên khi xử sơ thẩm lần hai, TAND huyện Bình Chánh chỉ xử Dư về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tuyên phạt bị cáo hai năm sáu tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm lần hai ngày 1-6, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục đồng tình với quan điểm của đại diện VKS cùng cấp là vụ án có dấu hiệu bỏ lọt một tội nên hủy án như trên.