Xét xử vụ 'đại ca' bị đàn em đánh chết

Ngày 24-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi tổng cộng 135 triệu đồng. Do yêu cầu của gia đình bị hại nên tòa tách phần chi phí điều trị và mai táng của bị hại ra thành vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

Bị cáo Lê Văn Hiếu tại tòa ngày 24-8. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, bị cáo và Nguyễn Thanh Tùng là bạn với nhau từ năm 2008. Tháng 1-2015 Hiếu ở chung phòng trọ với Tùng và thường dùng ma túy đá chung. Sáng 18-3, sau khi dùng ma túy đá xong, Hiếu đi ra ngoài mua hai xị rượu nhậu một mình và nhớ lại chuyện thường bị Tùng chửi bới, nhục mạ nên nảy sinh ý định dọn đồ đi nơi khác, kiếm việc làm, không ở chung với Tùng nữa.



Khoảng 11 giờ, Hiếu uống hết hai xị rượu thì đến nhà người anh họ mượn xe máy chạy về nhà định dọn đồ đi thì thấy Tùng đang nằm ngủ một mình nên nảy sinh ý định đánh Tùng. Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, Tùng giật mình tỉnh dậy giằng co với Hiếu. Hiếu lấy ổ khóa cửa đánh vào đầu tùng 3, 4 cái làm Tùng ngã quỵ xuống đất. Hiếu dùng chân đá tiếp mấy cái vào đầu Tùng rồi xuống bếp lấy dao thì Tùng bỏ chạy ra ngoài bị té ngã. Hiếu cầm dao ra được mọi người can ngăn. Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) bắt quả tang Hiếu và đưa Tùng đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Kết luận giám định cho thấy Tùng chết do choáng sau phù não và xuất huyết não do chấn thương sọ não do vật tày trên cơ địa có viêm mô kẽ phổi mãn và sử dụng chất ma túy.

Tại tòa, bị cáo khai, khi Tùng ngã quỵ có nhiều người dân đòi đưa đi cấp cứu nhưng bị cáo không cho. “Bị cáo nói để ảnh đó cho ảnh chết đi vì ảnh hại nhiều người quá. Bị cáo ở chung với ảnh được hai tháng. Tùng nuôi bị cáo, cho sử dụng chung ma túy. Ảnh nhiều lần kêu bị cáo đi lấy nợ, bán đá (ma túy đá – NV) cho ảnh nhưng bị cáo không muốn làm, chỉ đi nhậu. Chính vì thế nên ảnh nói xúc phạm bị cáo này kia. Bị cáo với ảnh không mâu thuẫn gì, bị cáo chỉ nghiện ma túy, uống rượu rồi gây chuyện” - Hiếu khai với tòa.

Bị hại Nguyễn Thanh Tùng (có biệt danh là Tùng “xì ke”) được biết đến là dân anh chị, có “số má” trong giới giang hồ ở Cần Thơ. Trước đây, Tùng là chủ một vũ trường ở Cần Thơ. Bị hại Tùng cũng được xem là “đại ca” của Hiếu.