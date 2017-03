Câu chuyện anh hùng - Bài 1: “Tôi muốn biết lý do”

Không được công nhận liệt sĩ Suốt bốn năm qua, bà Trần Nguyệt Ảnh, ngụ ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã đến khắp các cơ quan chức năng trong tỉnh để đề nghị công nhận cha mình là liệt sĩ. Nhưng yêu cầu chính đáng của bà chưa được cơ quan nào chấp nhận chỉ vì lý do: Lúc còn sống, cha bà đã không đi làm hồ sơ thương binh. Ông Trần Văn Tuất, cha bà Ảnh, sinh năm 1934, là một sĩ quan quân đội, từng bị thương và mất sau 1975 khi đang điều trị thương tật. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, ông Tuất có quá trình tham gia cách mạng trên 30 năm với nhiều cống hiến đáng kể. Ông từng bị thương trong chiến đấu, bị địch bắt, tù đày, tra tấn. Sau hòa bình, các vết thương tái phát, gia đình đưa ông đi trị bệnh nhiều nơi nhưng đã từ trần tại BV 121 Cần Thơ vào năm 1983, lúc ông 49 tuổi. Khi ông mất, nhân dân và Huyện ủy Trần Văn Thời đề nghị không chôn cất trong đất gia đình mà đưa ông vào nghĩa trang liệt sĩ huyện. Nhưng do lúc ấy nghĩa trang mới khởi công nên ông Tuất được nằm ở cạnh bên, chờ xây dựng xong sẽ di dời vào. Đến năm 1985, khi nghĩa trang xây xong, gia đình ông Tuất được trả lời là do mộ ông còn mới, thịt chưa phân hủy nên phải chờ thêm thời gian. Chờ mãi không được, gia đình xót ruột xin bốc cốt ông Tuất về chôn ở phần đất gia đình nhưng cũng không được giải quyết. Sau đó, gia đình ông Tuất lại được cho biết là ông không đủ tiêu chuẩn đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, do ông không phải là liệt sĩ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau trả lời rằng trường hợp của ông Tuất chỉ được xem xét công nhận là liệt sĩ khi có thẻ thương binh và có hồ sơ thể hiện ông chết tại bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên do những vết thương tái phát. (Khi còn sống, ông Tuất đã không làm thẻ thương binh) Nhiều cán bộ lão thành và nhân dân xác nhận ông Tuất xứng đáng được công nhận liệt sĩ. Theo đó, với nhiều vết thương trên người như gãy tay, gãy be sườn, bị địch bắt đánh đập, hành hạ nhiều lần…, Tỉnh đội Cà Mau xác nhận ông Tuất mất sức lao động đến 64% khi ông còn là huyện đội phó huyện Trần Văn Thời. Ông được điều trị bệnh tuyến tỉnh và BV 121 Cần Thơ nhiều năm liền nhưng không qua khỏi. Tại một cuộc họp dân ở địa phương vào tháng 6-2011, tất cả ý kiến đều khẳng định ông Tuất rất xứng đáng vào nằm trong nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đồng thời, dân đề nghị Nhà nước không nên hành chính máy móc mà phải xem xét, lập hồ sơ liệt sĩ cho ông Tuất. TRẦN VŨ