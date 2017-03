Bốn kế sách đối phó Trung Quốc

Phản ứng kiên quyết, TQ sẽ co vòi lại Đã có tiền lệ cho thấy nếu Mỹ và các đồng minh phản ứng kiên quyết thì TQ sẽ co vòi lại. Sau khi TQ đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã đưa máy bay bay vào mà không báo trước. Hàn Quốc mở rộng vùng nhận dạng phòng không của mình. Mỹ và Nhật đã hỗ trợ quân sự cho một số nước có tranh chấp với TQ. Nhật tăng ngân sách quốc phòng và soạn thảo chiến lược an ninh quốc gia. Sau hàng loạt phản ứng đó, TQ không dám tuyên bố thêm về vùng nhận dạng phòng không cũ và không còn theo đuổi tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không mới trên biển Đông.