Châu Âu sôi sục vì bi kịch đắm tàu

Vì sao Địa Trung Hải thành mồ chôn người nhập cư? Theo cơ quan thống kê Eurostat, năm 2014 đã có 626.700 người nhập cư châu Phi xin tị nạn vào EU so với 432.000 người năm 2013 và 309.800 người năm 2011. Có nhiều nguyên nhân giải thích: - Do nội chiến kéo dài, số công dân Syria xin tị nạn trong EU năm 2014 đã tăng lên 123.000 người so với 50.000 người năm 2013. - Một số khu vực ở châu Phi tiếp tục bất ổn như Nigeria (bọn khủng bố Boko Haram hoành hành) hay Somalia (tổ chức khủng bố Al Shabaab đe dọa). - Libya càng bất ổn sau khi ông Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Bọn đưa người trái phép đã chọn Libya làm điểm tập kết người nhập cư đưa sang châu Âu.

Vị trí tàu đắm đêm 18-4 cách đảo Lampedusa (Ý) 120 hải lý. Ảnh: DAILY MAIL Sau sự kiện tàu chở 700 người bị đắm vào đêm 18-4, báo chí châu Âu đã gọi đó là “nỗi nhục nhã”, “thái độ thờ ơ phạm tội”. Báo Libération và báo Le Figaroở Pháp cũng như báo Le Soirở Bỉ gọi đây là “vụ đắm tàu của châu Âu” để chỉ thái độ thờ ơ của châu Âu trước hàng ngàn người bỏ mạng trên Địa Trung Hải. Báo Kronen-Zeitung ở Áo lấy tựa bài “Những cái chết phải dừng lại” và chỉ trích chính sách nhập cư châu Âu. Báo Svenska Dagbladet ở Thụy Điển ghi nhận châu Âu không thể quản lý được vấn đề nhập cư là điều quá tệ và đã để Địa Trung Hải thành một nghĩa trang đáng ghê sợ. Tại Anh, báo The Independent cảnh báo: “Châu Âu sẽ chứng kiến nguy cơ có thêm nhiều người chết nữa ở ngưỡng cửa châu Âu nếu không xem thảm kịch này là ưu tiên số một”. Báo Daily Telegraphghi nhận thật bất công khi các nước Nam Âu phải nhận lấy gánh nặng người nhập cư trong khi người nhập cư lại thích đến Bắc Âu. Báo Süddeutsche Zeitung ở Đức chỉ ra nguồn cơn của vấn đề là tình hình hỗn loạn ở Libya và châu Âu đã không đủ sức ngăn chặn bọn đưa người trái phép.