Đối thoại Shangri-La sẽ bàn biển Đông

Trung Quốc chờ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không Trong bối cảnh Đối thoại Shangri-La chuẩn bị khai mạc, báo South China Morning Post ngày 1-6 dẫn nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. Nguồn tin cho biết lịch trình thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông phụ thuộc vào điều kiện an ninh trong khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự và ngoại giao của Mỹ. Nguồn tin này dọa: Nếu quân đội Mỹ tiếp tục có những hoạt động khiêu khích để phản đối chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, đây sẽ là cơ hội tốt cho Bắc Kinh tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. Trong văn bản trả lời báo South China Morning Post, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thời điểm thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông phụ thuộc vấn đề Trung Quốc đối đầu với các mối đe dọa về an ninh trên không và mức độ đe dọa an ninh trên không. Tạp chí quốc phòng Kanwa ở Canada đưa tin Bắc Kinh đã xác định vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông và thời điểm thông báo chỉ còn phụ thuộc vào quyết định chính trị. Khu vực được xác định lập vùng nhận dạng phòng không bao gồm vùng đặc quyền kinh tế thuộc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bảy đảo nhân tạo đã được Trung Quốc bồi đắp trái phép hoặc 200 hải lý từ đường cơ sở của các đảo này. Như vậy rõ ràng vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông sẽ nằm chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines và Malaysia.