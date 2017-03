Hung thủ vụ xả súng tại California tàng trữ rất nhiều vũ khí

Trang tin CNA dẫn lời phát ngôn trên của cảnh sát cho thấy chính quyền bang chưa loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố.

Chân dung "cặp đôi khủng bố"

Hiện có nhiều giả thuyết đặt ra về nguyên nhân khiến công dân người Mỹ đạo Hồi mở đầu cuộc tàn sát tại một bữa tiệc ở San Bernardino thuộc phía đông Los Angeles.

Chân dung hai kẻ thực hiện cuộc tấn công bao gồm người nữ là Tashfeen Malik (27 tuổi), gốc Pakistan và sinh sống ở Ả Rập Saudi hơn 20 năm; người nam là Syed Rizwan Farook (28 tuổi), sinh ra tại Mỹ.

Cả hai đã chết trong một cuộc bố ráp của cảnh sát vài giờ sau vụ thảm sát tại buổi tiệc ở Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng ở San Bernardino - cách Los Angeles khoảng 100 km.

Đây là vụ tấn công chết chóc nhất tại Mỹ kể từ vụ thảm sát vào năm 2012 tại một trường học thuộc bang Connecticut khiến 26 người chết, trong đó có 20 trẻ em.

Cảnh sát trưởng của San Bernardino, Jarrod Burguan cho biết đôi vợ chồng 27-28 tuổi này đã đưa con gái đến nhà mẹ Farook chỉ ngay trước khi bắt đầu ra tay. Vụ tấn công vào trung tâm dịch vụ xã hội này được cho là “đã được hoạch định kỹ lưỡng".



Chân dung hung thủ Syed Farook

Ngoài ra tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy nhiều khối chất nổ được gắn trên một chiếc xe được điều khiển từ xa. May thay, thiết bị nổ đã không được kích hoạt.

Khoảng 1.600 viên đạn đã được tìm thấy trong xe của đôi vợ chồng này sau khi cảnh sát tiêu diệt hai người này trong đợt truy đuổi sau vụ nổ súng.

Ngoài ra, đội khám nghiệm nhà hung thủ đã tìm thêm được khoảng 5.000 viên đạn, 12 quả bom tự chế cùng nhiều chất liệu gây nổ khác.

Được biết có nhiều khả năng Farook đã tham dự buổi tiệc trên và xảy ra cãi vã tại đây. Hắn ta đã bỏ về sau đó song lại quay lại cùng với Malik. Tuy nhiên theo Burguan, “không ai chỉ vì tức giận tại một buổi tiệc mà quay về nhà để lên một kế hoạch táo tợn như vậy”.

Theo ông, cặp đôi này đã mang theo mình một số quân trang và dùng nhiều khẩu súng ngắn và súng trường tự động khi ra tay vào hôm thứ Tư (3-12).

Gia đình của Malik và Farook không biết gì về tư tưởng cực đoan của cặp vợ chồng. Trong buổi họp báo tại Los Angeles, luật sư riêng của gia đình Farook cho biết Malik là “một người nội trợ điển hình” và một người mộ đạo sống khép kín. Farook cũng sống khép kín và có rất ít bạn.

Mỹ treo cờ rủ

Sau vụ việc, Tổng thống Obama đã yêu cầu treo cờ rủ cho đến thứ Hai sau và cảnh báo không nên loại trừ động cơ khủng bố, mặc dù vẫn có khả năng “liên quan đến công việc".



Hiện trường nơi diễn ra vụ nổ súng

Giới chức địa phương đã công bố danh tính nạn nhân, trước đó đã có một số cái tên được biết đến thông qua mạng xã hội. Jennifer Thalasinos, giáo viên, đã chia sẻ trên Facebook: “Chồng tôi là Nicholas Thalasinos đã bị giết trong vụ xả súng”.

Theo trang Mass Shooting Tracker, đã có 352 vụ thảm sát bằng súng tại Mỹ chỉ riêng trong năm nay. Trang này định nghĩa một vụ thảm sát là một vụ có từ bốn người bị bắn trở lên.

Cộng đồng Hồi giáo địa phương cho biết sẽ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo để tưởng nhớ các nạn nhân.



Ahsan Khan, Chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya, Los Angesles cho biết: “Chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực khủng khiếp và vô nghĩa này. Cộng đồng chúng tôi đã tồn tại ở San Bernardino gần ba thập kỷ qua mà chưa hề chứng kiến một hành động đồi bại như vậy".

Abed Ayoub, Giám đốc chính sách và pháp luật thuộc Ủy ban Chống phân biệt Mỹ - Arab, lo ngại sẽ có nhiều vụ trả đũa lên cộng đồng Hồi giáo tại đây: “Chúng ta cần tỏ ra cảnh giác trong lúc này khi vụ tấn công Paris chỉ diễn ra cách đây vài tuần trước và vụ việc mới xảy ra này có thể gây ra nhiều hậu quả khác".

FBI xác định đây là hành động khủng bố

Nhân viên FBI điều tra vụ thảm sát tại California làm thiệt mạng 14 người cho biết đó là “một hành động khủng bố”.



Theo đánh giá của FBI, nếu như vụ xả súng này được thực hiện bởi những người ủng hộ IS thì đó sẽ là vụ khủng bố ở Mỹ giết chết nhiều người nhất kể từ sau vụ 11-9.

FBI cho biết các bằng chứng cho thấy đã có một sự chuẩn bị hết sức công phu cho vụ tấn công. Cặp vợ chồng đã tích trữ một lượng lớn vũ khí và còn dự định hủy các dấu tích điện tử để cản trở công tác điều tra.

Đơn vị điều tra đã tìm thấy hai chiếc điện thoại đã bị phá hủy trong một thùng rác gần căn hộ mà cặp vợ chồng đã thuê. Họ hy vọng sẽ phục hồi được thông tin từ những chiếc điện thoại này để tìm ra động cơ của vụ thảm sát.



Vũ khí được hai tên sát thủ sử dụng thảm sát tại California

Ngoài ra, FBI còn tìm thấy trong căn hộ hai khẩu súng trường tự động, hai khẩu súng ngắn bán tự động, 6.100 viên đạn và 12 quả bom dạng ống trong nhà. FBI cho biết có thể họ đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công khác nữa.

Một tiết lộ gây sửng sốt từ Facebook cho biết đã có một bình luận mang tính ca ngợi IS được đăng bởi một tài khoản thành lập bằng tên giả của Malik. Tuy nhiên, vẫn chưa biết được là bình luận này được Malik đăng hay đăng bởi một người khác có khả năng truy cập vào tài khoản.

Phát ngôn viên của Facebook cho biết tài khoản trên đã bị gỡ bỏ do vi phạm tiêu chuẩn chung của cộng đồng khi quảng bá hay ngợi ca “những hành động khủng bố”. Ông cũng từ chối đưa ra các thông tin chi tiết hơn.

Trong khi đó, tin từ CNN và một số kênh thông tin khác cho biết các bài viết của Malik còn thể hiện sự trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Dù vậy vẫn chưa có chứng cứ cho thấy vụ thảm sát được IS chỉ đạo hay IS biết về cặp vợ chồng này.

Trả lời PV, Giám đốc FBI James Corney nói rằng cuộc điều tra của FBI hiện đang cho thấy “sự cực đoan của những kẻ giết người và các tổ chức khủng bố nước ngoài sẽ là “cảm hứng” để chúng thực hiện các cuộc tấn công”. Tuy nhiên, hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy hai kẻ tấn công là thành viên của một nhóm khủng bố.