Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên là ICBM tối tân

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố đánh giá chính thức về chủng loại tên lửa mà Triều Tiên phóng bất ngờ khuya 28-7, nhưng Reuters dẫn thông tin từ một số quan chức quốc phòng Mỹ xác định đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).



Khuya 28-7, Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa từ một bệ phóng di động ở một bãi thử không thường xuyên sử dụng ở gần biên giới với Trung Quốc. Đây là lần thử tên lửa thứ 18 của Triều Tiên trong năm nay. Theo dữ liệu từ quân đội Hàn Quốc, tên lửa này được phóng ở góc rất rộng, gần như thẳng đứng, bay trên không 47 phút, bay xa 1.000km, đạt độ cao 3.700km.



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 29-7. Ảnh: AP



Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa ICBM chỉ trong vòng chưa tới một tháng. Tên lửa ICBM đầu tiên của Triều Tiên là Hwasong-14, được phóng đúng ngày Quốc khánh 4-7 của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng ra tuyên bố lên án “hành động bất chấp và nguy hiểm” của Triều Tiên.

“Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh nước Mỹ và bảo vệ đồng minh trong khu vực” – ông Trump khẳng định.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng trấn an các đồng minh Nhật và Hàn Quốc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ Joseph Dunford Jr., Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris nhanh chóng điện đàm trấn an Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Lee Sun-jin.

Hàn Quốc đã họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống Moon Jae-in chỉ đạo bàn thêm với Mỹ chuyện triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này để đối phó. Hàn Quốc cũng muốn Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia.