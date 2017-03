NATO có thể giúp ASEAN về quốc phòng

Ngày 3-6, phát biểu tại bàn tròn báo chí ở Singapore gồm báo The Straits Times (Singapore) và các báo đến từ Nhật và Việt Nam, tướng Petr Pavel chỉ huy Ủy ban Quân sự NATO khẳng định NATO sẽ không can thiệp quân sự vào tranh chấp ở biển Đông vì không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tìm kiếm khả năng giữa NATO và ASEAN để giúp phát triển năng lực quốc phòng, chia sẻ tin tình báo và hoạt động thực tiễn về an ninh hàng hải. Ông nói NATO thận trọng với yêu sách của Trung Quốc vì chưa rõ ý đồ của Trung Quốc, tuy nhiên NATO ủng hộ giải quyết tranh chấp ở biển Đông thông qua đàm phán chính trị và ngoại giao phù hợp các nguyên tắc và luật pháp quốc tế. _____________________________________ Quốc hội phải phê chuẩn Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp biển… Tàu hải quân Mỹ phải tiếp tục tuần tra trong khu vực để khẳng định quyền tự do hàng hải. (Tổng thống OBAMA phát biểu tại Học viện Không quân

