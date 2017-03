Iran thử tên lửa, Mỹ đòi Liên Hiệp Quốc hành động

Theo Channel News Asia, bức thư đó do Mỹ làm đại diện cho bốn quốc gia trên trình lên Ủy ban Cấm vận (thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc). Trong thư viết việc phóng tên lửa gần đây của Tehran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và còn nhấn mạnh rằng tên lửa đạn đạo “vốn có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân”.



Tên lửa đạn đạo của Iran được phóng thử ngày 11-10-2015. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi tin rằng thông tin này sẽ hỗ trợ ủy ban trong việc kiểm tra và có phản ứng phù hợp đối với các hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - Reuters trích dẫn thư viết.

Trước đó, hôm 11-10, BBC đưa tin Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm xa đất đối đất nhưng không nêu thông tin chi tiết về vụ thử nghiệm.