Rộ thêm bằng chứng tên lửa Nga bắn rơi máy bay MH17

Theo Daily Mail, đây là bằng chứng mới nhất củng cố cho tuyên bố chuyến bay MH17 chở 298 người rơi hồi tháng 7-2014 là do tên lửa đất đối không BUK của Nga bắn hạ. Dù vậy, Nga vẫn kiên quyết bác bỏ cáo buộc và nói rằng tên lửa Ukraine mới là thủ phạm chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay trên.

Theo bằng chứng mới, hình ảnh vệ tinh do Stratfor - hãng phân tích và tư vấn an ninh của Mỹ - cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không BUK được lắp đặt trên đỉnh của một container ở Donetsk năm giờ trước khi máy bay MH17 bị bắn hạ.

Tuyên bố này do một blog điều tra độc lập của Anh có tên Bellingcat tiến hành.Bellingcat cho hay tên lửa BUK được chuyển đến khu vực do quân ly khai kiểm soát từ một căn cứ quân sự ở Nga.

Các điều tra viên của Bellingcat tin rằng tên lửa BUK chính là thủ phạm bắn rơi MH17 sau khi phân tích hình ảnh về BUK, vốn được nhìn thấy trong lãnh thổ Ukraine do quân nổi dậy kiểm soát vào ngày xảy ra sự việc thương tâm trên.



Hình ảnh vệ tinh của Stratfor cho thấy tên lửa BUK được đặt trên đỉnh của một container ở Donetsk năm giờ trước khi máy bay MH17 bị bắn hạ. Nguồn: Daily Mail

Bằng cách so sánh những đặc trưng như loại bánh máy bay, vết nứt gãy trên tấm panel, thậm chí cả những dấu vết của muội than do cháy để lại, báo cáo của Bellingcat tuyên bố đó chỉ có thể là tên lửa đất đối không BUK của Nga được đánh số 332, thuộc Lữ đoàn phòng không 53 đóng tại TP Kursk của Nga.



Tuy nhiên, theo Daily Mail, việc xác minh bằng chứng trên trở nên khó khăn hơn bởi một trong ba con số trên BUK bị thất lạc, buộc nhóm điều tra phải tạm “gọi tên” là BUK 3x2.

Nhóm Bellingcat cho hay họ đã phải rà soát lại những tư liệu cách đây hơn năm năm để xác định con số bí ẩn bị “thất lạc” kia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Báo cáo cho biết: “Vào 17-7-2014, tên lửa BUK của Nga mang số hiệu 332 thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không 53 đóng tại Kursk (Nga) đã được quay phim và chụp hình lại ở miền đông Ukraine”. “Cụ thể, đoạn băng cho thấy BUK, trước đó được nhận diện là BUK 3x2, đang di chuyển tới trung tâm khu vực phóng” - báo cáo viết.

Cuộc điều tra trên của Bellingcat diễn ra sau khi có cáo báo hồi thán 11-2014 rằng quân đội Nga cung cấp hệ thống phóng tên lửa BUK cho quân nổi dậy và quân nổi dậy nhiều khả năng đứng sau vụ bắn rơi máy bay này.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 đã nổ tung và rơi xuống khu vực phía Đông Ukraine trong ngày 17-7-2014, làm 298 người thiệt mạng, trong hành trình đi từ Hà Lan tới Malaysia. Hiện, hàng chục gia đình nạn nhân trên chuyến bay đang xem xét việc kiện đòi tiền bồi thường từ hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trước đó, theo Spunik, hãng tin BBC từng tuyên bố một giả thuyết mới gây sốc về tai nạn của máy bay mang số hiệu MH17. Theo đó, máy bay này có thể đã bị một chiến đấu cơ của Ukraine bắn rơi, chứ không phải do tên lửa đất đối không Buk được chế tạo tại Nga do quân nổi dậy được Nga hậu thuẫn bắn rơi. Gần hai năm sau thảm họa MH17, thủ phạm cũng như động cơ của vụ bắn rơi máy bay này vẫn là một bí ẩn khi các bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau.