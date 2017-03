Tham vọng quân sự Trung Quốc

Ngày 10-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Cảnh Sảng đánh giá tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana dựa trên phỏng đoán vô căn cứ. Trước đó, Bộ trưởng Lorenzana tuyên bố ảnh vệ tinh cho thấy một tàu khảo sát TQ đã xuất hiện ở vùng biển Benham Rise (cách đảo Luzon 150 hải lý) từ ba đến sáu tháng hồi năm ngoái và ông đã chỉ thị cho hải quân truy đuổi nếu tàu quay trở lại. Ông cho biết Philippines đã gửi 12 công hàm phản đối từ tháng 8-2016 nhưng TQ bác bỏ. Người phát ngôn Cảnh Sảng cho rằng năm 2012, Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ đã nhất trí giới hạn thềm lục địa 200 hải lý của vùng biển Benham Rise thuộc Philippines, do đó Philippines có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đây nhưng không thể xem đó là lãnh thổ. Ông nói một số tàu nghiên cứu TQ đã đi qua vùng biển đông bắc đảo Luzon năm ngoái và hoạt động của các tàu này phù hợp với tự do hàng hải và quyền đi qua vô hại. Ông cũng bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Lorenzana rằng TQ hủy bỏ kế hoạch bồi đắp bãi cạn Scarborough là do sức ép của Mỹ. Bộ trưởng Lorenzana cho rằng có thể TQ dự tính thăm dò độ sâu để khai thác tài nguyên Benham Rise hoặc tìm nơi bố trí tàu ngầm. Tháng 12 năm ngoái, TQ đã từng điều máy bay ném bom tầm xa và hạm đội tàu sân bay đến khu vực tây Thái Bình Dương.