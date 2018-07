Bé 5 tuổi hoại tử xương do đắp lá chữa gãy tay

Ngày 20-7, thông tin từ BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết khoa Chỉnh hình Nhi của BV đang điều trị cho trường hợp của bệnh nhi NVM (5 tuổi, quê Hòa Bình) bị viêm xương tủy rất nặng, hoại tử xương do gia đình dùng lá cây đắp chữa gãy tay.

Theo gia đình bệnh nhi kể lại, khoảng 1 tháng trước, trong khi chơi đùa chẳng may bé M. bị gãy cẳng tay. Thay vì đưa con tới BV, gia đình đã đưa bé đến nhà ông lang trong vùng để đắp thuốc lá.

Sau đắp lá 1 tháng, vết thương nơi cẳng tay bé M. không những không tiến triển tốt mà còn bị sưng nề, căng bóng, tấy đỏ, rò rỉ dịch.



Cẳng tay sưng nề, tấy đỏ của bé M. sau một tháng đắp thuốc lá chữa gãy xương. Ảnh: BVCC

Hốt hoảng, gia đình đã đưa bé M. nhập viện Nhi Trung ương vào ngày 10-7. Sau khi được các BS thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán viêm xương tuỷ rất nặng và chuyển sang khoa Chỉnh hình nhi.

Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh viêm xương trụ, một đoạn xương ở vị trí 1/3 giữa trên đã hoại tử, khuỷu tay hạn chế gấp duỗi, các ngón tay co gấp, không duỗi được. Bé M. đã được chỉ định phẫu thuật ngay trong ngày.

Sau phẫu thuật, hiện bé M. được chỉ định dùng kháng sinh liều cao và đang được điều trị tại khoa Chỉnh hình nhi.

Theo các BS, mặc dù đã được khuyến cáo nhưng mỗi năm khoa Chỉnh hình Nhi, BV Nhi Trung ương vẫn tiếp nhận các trường hợp nhập viện đã biến chứng do đắp lá thuốc chữa vết thương theo kinh nghiệm dân gian. Do đó, nếu trẻ chẳng may bị gãy tay, chân... người nhà cần đưa con đến các cơ sở y tế để được xử lý kịp thời, đúng cách. Không tự bó vết thương bằng thuốc lá vì dễ dẫn đến nhiễm trùng, biến chứng rất nguy hiểm.