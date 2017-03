Anh bán hủ tiếu gõ và hộp sọ bị thiếu

Ông Lê Minh Hiển, Phó Đơn vị y xã hội, BV Chợ Rẫy, kể anh C. từ Quảng Ngãi vào TP.HCM làm nghề bán hủ tiếu gõ, không may bị tai nạn giao thông, được người đi đường đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu mà không có một thân nhân nào, cũng không có tiền. Các bác sĩ phải mở 1/4 hộp sọ để xử lý chấn thương sọ não rồi chờ đến khi anh khỏe sẽ lắp lại hộp sọ. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, anh C. trốn viện vì nghĩ mình sẽ không đóng nỗi tiền viện phí lên đến 9 triệu đồng.

Anh về quê với cái đầu còn thiếu 1/4 hộp sọ. Mọi sinh hoạt của anh đều bất tiện, hơn nữa, là trụ cột trong gia đình với cái đầu bị lõm như thế, anh không thể làm việc nuôi mình và cha mẹ. Anh quyết định trở lại BV Chợ Rẫy “thú nhận” hoàn cảnh của mình để mong được giúp. Anh C. không biết rằng sự bỏ đi của anh đã khiến khoa Chấn thương sọ não khốn đốn vì phải giải trình với lãnh đạo vì sao để anh bỏ đi, có phải vì không quan tâm đến bệnh nhân…

“Chúng tôi thật sự rất giận vì bệnh nhân không hợp tác nhưng không thể xem chuyện đó to hơn sự khó khăn của bệnh nhân. Lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu khoa Chấn thương sọ não lên phương án chụp hình, CT… để xem tình trạng bệnh. Sau đó anh C. được lắp lại hộp sọ và xuất viện. Viện phí hai đợt điều trị tổng cộng hơn 20 triệu đồng nhưng anh C. xin đóng 4 triệu đồng, số còn lại miễn hoàn toàn” - ông Hiển kể.

Ngày anh C xuất viện, Đơn vị y xã hội bệnh viện đã mua hai vé xe cho mẹ con anh về Quảng Ngãi, một mạnh thường quân hỗ trợ anh thêm 1 triệu đồng làm lộ phí.

DUY TÍNH