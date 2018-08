Vụ cả làng bỗng lo nhiễm HIV: 1 tháng có 4 người nhiễm mới

Liên quan đến vụ việc cả làng bỗng lo nhiễm HIV tại xã Kim Thượng, tỉnh Phú Thọ, sáng 13-8, đoàn chuyên gia do PGS.TS.Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế dẫn đầu đã thực tế hiện trường, làm việc với các cơ quan liên quan ở tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, cho biết chỉ trong 4 tháng, từ tháng 2 đến tháng 6-2018, riêng xã Kim Thượng (Phú Thọ) đã có 2 bệnh nhân HIV tử vong, 4 người xét nghiệm dương tính với HIV.

“Nhận định ban đầu cho thấy các bệnh nhân nhiễm HIV có thể do tiêm chích không an toàn. Tuy nhiên hiện chưa rõ nguyên nhân, có hay không việc cộng đồng đang lan truyền thông tin các bệnh nhân HIV đã bị lây nhiễm do khám chữa bệnh và dùng chung kim tiêm từ một bác sĩ ở địa phương. Do đó phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an", đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho hay.

Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế cũng đã đến xã Kim Thượng vào trưa nay, hiện đang làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tâm Sơn, Trạm Y tế xã Kim Thượng. Đồng thời kiểm tra nhà (phòng khám) của y sĩ Th. và tới gặp trực tiếp những nạn nhân nhiễm HIV tại xã Kim Thượng để làm rõ mọi thông tin liên quan cũng như thăm khám, xét nghiệm cho người dân. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể đến cơ quan báo chí, truyền thông.

Vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một người dân tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ khi đi khám bệnh bị chẩn đoán nhiễm HIV trong khi lối sống rất lành mạnh. Bệnh nhân trung niên này chủ yếu ở nhà, hiếm khi đi xa và khó có khả năng tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh.