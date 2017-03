Trung Quốc muốn chặn Mỹ ở Thái Bình Dương

Đài truyền hình ABC (Úc) ngày 26-2 đưa tin trò chuyện với ABC, ông Kim Beazley, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nguyên Chủ tịch Công đảng, đề nghị Úc cần phải thường xuyên tiến hành hoạt động tự do hàng hải và hàng không trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhận định về hành động bồi đắp xây đảo nhân tạo của TQ ở biển Đông, ông nói: “Không có gì khiêu khích hơn xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo mà phần còn lại của thế giới không chấp nhận”. Ông lặp lại: “Điều đó rất, rất là khiêu khích”. Ông Kim Beazley, đại sứ Úc ở Mỹ trong sáu năm, cho biết Mỹ muốn Úc thực hiện tự do hàng hải vì Washington tin rằng Úc sẽ không bị sức mạnh quân sự hay kinh tế của TQ ảnh hưởng trong khi nhiều nước trong khu vực không có khả năng thực hiện tự do hàng hải một cách độc lập. Ông khuyên chính phủ Úc: “Khi mọi việc trở thành thói quen, người TQ thường có xu hướng sống chung với các thói quen đó… Vậy cách tốt nhất là biến điều đó (thực hiện tự do hàng hải) thành thói quen. Các bạn đừng thông báo gì hết mà cứ làm đi”. Tiêu điểm Đô đốc Harry Harris đang cố báo động về những gì có thể xảy ra trên biển Đông nếu Mỹ không có phản ứng mạnh mẽ. Phản ứng mạnh mẽ hơn từ bên trong và bên ngoài khu vực là những gì ông ấy đang cố gắng thúc đẩy… Người Mỹ không thể làm điều đó một mình. Chuyên gia BONNIE GLASER ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế trả lời AFP ngày 26-2