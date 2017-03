Các HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động lái xe an toàn quý IV-2015

Là một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã và đang nỗ lực hết mình tiên phong trong việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) cho người dân tham gia giao thông. Với mong muốn xây dựng một xã hội giao thông văn minh hơn, an toàn hơn, HVN đã phối hợp cùng 700 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc thường xuyên thực hiện hàng loạt chương trình tuyên truyền và hướng dẫn LXAT trên khắp các địa phương.

Trong quý IV-2015 đã có 314 HEAD tham gia tổ chức 408 chương trình LXAT cho gần 105.000 người dân cả nước. Đối tượng trong chương trình đào tạo gồm học sinh tiểu học, trung học, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân địa phương. Tại khu vực phía Bắc, HEAD Hương Giang #5 ở Hải Phòng (ảnh) tiếp tục là HEAD có hoạt động tích cực nhất trong quý IV-2015 với năm chương trình dành cho hơn 4.000 học viên. Tại khu vực miền Trung, HEAD Trung Hùng #4 (Bình Định) dẫn đầu với năm chương trình hướng dẫn cho hơn 1.200 khách hàng. Xuất sắc nhất quý IV tại khu vực phía Nam là HEAD Phát Tiến #2 ở Long An với việc triển khai 11 chương trình cùng 1.800 khách hàng được đào tạo.

Bên cạnh chương trình hướng dẫn LXAT tổ chức rầm rộ thì hoạt động tư vấn LXAT trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn luyện tập kỹ năng tham gia giao thông an toàn trải nghiệm qua các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT) tại các HEAD cũng thu hút đông đảo khách hàng. Với phương châm chu đáo và tận tình hướng dẫn, các HEAD đã và đang nỗ lực hết mình để quan tâm chăm sóc về LXAT tốt nhất cho các khách hàng của mình.

Các hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa trên của HVN và các HEAD trên toàn quốc luôn mong muốn giúp các khách hàng và người dân ở địa phương hiểu biết nhiều hơn về kiến thức và nâng cao hơn nữa kỹ năng lái xe để tham gia giao thông được an toàn, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn hơn.