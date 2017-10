Giúp trẻ phòng cảm cúm, ngừa táo bón

Sinh ra một đứa con, nuôi nấng, chăm sóc đầy đủ cho con khôn lớn là cả quãng đường dài của các bậc cha mẹ. Đó không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm không thể bỏ qua. Trong suốt quá trình chăm sóc cho con, một trong những vấn đề quan trọng là đảm bảo sức khỏe để con lớn khỏe mạnh.



Những vấn đề sức khỏe thường gặp

Những ngày TP.HCM mưa tầm tã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, làm việc của người dân. Những nguy cơ về sức khỏe khi dầm mưa cũng là vấn đề quan trọng, nhất là ở trẻ em. Chị B.M (Gò Vấp) chia sẻ “Trên đường đi đón bé đi chơi Trung thu về, hai mẹ con tôi bị mắc mưa. Trận mưa hôm đó quá lớn, nước ngập, không thoát kịp nên xe chúng tôi bị chết máy, phải đẩy bộ quãng đường dài mới tìm thấy chỗ sửa. Hôm đó dù che chắn kỹ cho con nhưng đến hôm nay nó bắt đầu nóng hâm hấp, lại thuốc thang đủ kiểu, người bệnh nên cũng khó ăn uống lắm. Chỉ lo thời tiết mưa nhiều thế này thì bệnh tái lại thì không hay”.

Bày tỏ nỗi lo của mình, anh D.T (Bình Thạnh) nói “Con tôi năm nay bốn tuổi, cháu rất kén ăn rau, trái cây mặc dù ở trường mẫu giáo có bổ sung loại thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày. Ở nhà nếu nuốn cho bé ăn một chút rau thì phải băm nhỏ, trộn chung vào thức ăn chính, lúc đó là phải ăn vì không chừa rau ra được. Cũng vì vậy mà bé thường bị táo bón, mỗi lần đi là khóc vì đau. Tôi thấy không chỉ con mình mà nhiều trẻ khác cũng y hệt như vậy. Nhìn con khóc chúng tôi rất xót lòng, lo lắng”.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký Chi hội Tiêu hoá, Gan mật, Dinh dưỡng Nhi Việt Nam, cảm cúm và những rối loạn liên quan tới tiêu hóa, đặc biệt là táo bón là hai vấn đề trẻ thường gặp nhất. Hậu quả là ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, trẻ biếng ăn, sức đề kháng kém, bệnh lâu không khỏi kèm theo những biến chứng nguy hiểm khác.

Giảm cúm, táo bón ở trẻ

Từ tháng 8-2015 đến 2-2016, Viện Dinh Dưỡng quốc gia Việt Nam, Bộ Y tế đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của Sữa chua uống Vinamilk Probi (chứa chủng Lactobacillus paracasei - L. casei 431) lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ 2 – 5 tuổi. Kết quả cho thấy nhóm được sử dụng sữa chua uống men sống Probi 5 ngày/tuần trong 12 tuần giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm và số ngày mắc cúm so với nhóm chứng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm trong 12 tuần can thiệp (p<0,05)



Cách tốt nhất phòng ngừa cảm cúm là phải có đề kháng khoẻ. Theo đó, kết quả từ nghiên cứu của Viện dinh dưỡng cho thấy, uống sữa chua men sống Probi mỗi ngày là giải pháp đơn giản, hiệu quả giúp tăng cường đề kháng, “bảo vệ” trẻ trước sự tấn công của virus cúm. Đồng thời phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm không mong muốn do bệnh cúm gây nên, đặc biệt ở thời điểm giao mùa.



Nghiên cứu còn cho thấy sữa chua uống men sống Probi còn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa táo bón. Theo đó, nhóm trẻ sử dụng Probi có triệu chứng táo bón thấp hơn so với nhóm không sử dụng (28,4% so với 44,0%; 10,3% so với 32,8%, p<0,05). Số trẻ bị sống phân, tiêu chảy ở nhóm can thiệp có xu hướng thấp hơn so với nhóm chứng.

Nhóm trẻ sử dụng Probi có triệu chứng táo bón thấp trong 12 tuần can thiệp.