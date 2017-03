Hà Nội: nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tăng mạnh

Khuyến cáo cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả: · Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị. · Lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. · Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm (sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30; tối từ 17 giờ đến 20 giờ). · Sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công thương. · Máy điều hòa là thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất nên khách hàng cần lưu ý: Cứ giảm 1oC của điều hòa thì sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng ít nhất 7%. Vì vậy, ban ngày nên điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa từ 25oC trở lên và ban đêm từ 27-28oC. Ngoài ra, cần định kỳ bảo trì, vệ sinh tấm lọc bụi của điều hòa ít nhất ba tháng/lần, bảo dưỡng định kỳ điều hòa ít nhất một lần/năm. Nếu sử dụng điều hòa có công nghệ inverter sẽ tiết kiệm từ 30% đến 35% điện năng tiêu thụ.