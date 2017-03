Honda VISION - xe ga dành cho mọi người

Honda Việt Nam (HVN) vừa giới thiệu ra thị trường mẫu sản phẩm mới với tên gọi VISION. Đây là dòng xe ga có thiết kế hoàn toàn mới, với những tính năng mới, ưu điểm nổi trội, mẫu xe này được dự đoán là sẽ thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng.

Ấn tượng với việc tiết kiệm nhiên liệu

Nhằm đạt mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất, Honda tích hợp các công nghệ mang tính đột phá trong động cơ của VISION như thiết kế trục cò mổ con lăn, giảm ma sát giữa các bộ phận bên trong máy, bầu lọc gió có dung tích tối ưu, khả năng kiểm soát phun nhiên liệu điện tử hoàn hảo kết hợp với công nghệ phản hồi thông tin tiên tiến nhất. Thành quả đạt được là VISION tiết kiệm nhiên liệu thêm 23,5% so với các dòng xe ga cùng loại của hãng với khả năng vận hành vượt trội. Ngoài ra, động cơ của mẫu xe mới này còn trang bị hệ thống trung hòa khí thải tiên tiến tri-metal (xúc tác ba kim loại Pd/Pt/Rh). Vì vậy, chiếc xe này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí thải Euro 3. Mẫu xe mới VISION sử dụng động cơ bốn kỳ 110 cc, SOHC (Single OverHead Camshaft) làm mát bằng không khí và trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) danh tiếng của Honda. Hệ thống này được lập trình vi tính giúp kiểm soát và cung cấp lượng nhiên liệu phù hợp với điều kiện vận hành.

Mẫu xe Honda VISION ấn tượng sẽ thu hút người tiêu dùng Việt.

Thiết kế hoàn toàn mới

Trong ý tưởng phát triển của VISION, Honda dựa vào các yếu tố thời trang, giá cả, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả sử dụng. Thiết kế có vài trò cực kỳ quan trọng để Honda có thể đạt được tham vọng tạo ra một dòng xe tay ga dành cho tất cả khách hàng. Do đó, dòng xe này có thiết kế được pha trộn với nhiều dòng xe ga của Honda. Có thể dễ dàng nhận ra điều này trong những chi tiết thiết kế của VISION như cụm đèn xi nhan hậu, dáng vẻ góc cạnh và phần thân vuốt nhọn với đường viền cứng cáp giống PCX hay phần thân xe thuôn dài và có đường vuốt nếp dọc khiến người tiêu dùng liên tưởng đến dòng SH cao cấp. Trong khi đó, kiểu dáng nhỏ gọn và phù hợp với vóc dáng người Việt Nam dường như lại được lấy lại từ Click. Phần đầu xe và tay thắng, đèn pha của VISION cũng rất gần gũi với dòng xe Wave RS. Với thiết kế thừa hưởng những ưu điểm của các dòng xe khác như vậy, VISION thực sự hấp dẫn khi nhìn trực diện hoặc nhìn ngang hông xe. Bên cạnh đó, thiết kế thân xe của VISION có chút gì đó mạnh mẽ so với kích thước bé nhỏ của mình. Ngay đến phần tay cầm đuôi xe cũng được Honda làm bằng hợp kim nhôm chắc chắn và to bản giúp người lái có thể dễ dàng dắt, nhấc hoặc đẩy Vision.

Một thiết kế khác không kém phần quan trọng là mặt đồng hồ với dáng vẻ cao cấp, sang trọng, có khả năng phản xạ ánh sáng. Điều đó giúp nâng cao khả năng quan sát cho người lái khi vận hành vào ban đêm. Đặc biệt, vành đúc gồm kết cấu sáu chấu hiện đại, thời trang, mang lại cảm giác vững chãi và chắc chắn cho người cầm lái. Tay nắm sau được thiết kế dài hơn nhằm mở rộng diện tích cho người ngồi, tăng khả năng cầm nắm khi dắt và đẩy xe. Phần yên xe được thiết kế dài, rộng hơn, mang đến tư thế ngồi thoải mái nhất cho cả người ngồi trước và sau.

Nằm trong phần thiết kế sắc nét của vỏ phía trước, ngăn chứa đồ trước đủ rộng cho một chai nước 500 ml. Đồng hồ báo xăng giúp người sử dụng có thể quan sát lượng nhiên liệu còn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhờ thiết kế hình dáng, bố trí hợp lý trên phần thân sau nên bình xăng của VISION đạt dung tích cực đại là 5,5 lít. VISION có kích thước thân xe gọn gàng nhưng sàn để chân vẫn được thiết kế với độ lớn phù hợp, giúp người sử dụng có cảm giác thoải mái hơn.

Công nghệ và an toàn

Để đảm bảo an toàn cho người lái, Honda sử dụng hệ thống thắng kết hợp (Combi Brake), kết hợp phân bổ lực thắng giữa bánh trước và bánh sau. Hệ thống này giúp cả người lái dù mới hay đã có kinh nghiệm đều dễ dàng sử dụng và yên tâm với khả năng kiểm soát của thắng. Đồng thời, một ưu điểm khác của VISION là công tắc chân chống bên giúp ngắt động cơ tức thì ngay khi gạt chân chống xuống. Vì vậy, động cơ chỉ hoạt động khi chân chống bên đã được gạt lên. Điều này giúp người sử dụng tránh những rủi ro khi quên gạt chân chống trước khi khởi động xe.

Đặc biệt, VISION sử dụng khóa từ đa năng “ba trong một” gồm khóa điện, khóa chống trộm, khóa cổ. Thiết kế này tạo tính năng an toàn, dễ sử dụng và chống rỉ sét hiệu quả. Với mong muốn mang đến một chiếc xe tay ga dành cho mọi người, VISION được kỳ vọng sẽ đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng bởi đây là dòng xe phổ thông, có mức giá khá hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng.

Tại Việt Nam, mẫu xe Honda VISION có sáu màu để người tiêu dùng lựa chọn, gồm: trắng, vàng, đỏ, xanh, nâu và đen. Honda VISION chính thức có mặt trên thị trường vào ngày 9-9 tại Hệ thống các cửa hàng Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Giá bán lẻ đề xuất là 28,5 triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT. Honda Việt Nam áp dụng chế độ bảo hành hấp dẫn “20.000 km hoặc hai năm” cùng sáu lần kiểm tra định kỳ miễn phí.

PHI NGUYỄN