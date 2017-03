Masan chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông

Năm 2016 Masan dự kiến đạt doanh thu khoảng 2 tỉ USD, tăng trưởng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt 2.400 tỉ đồng, tăng 25% so với kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng hơn 60% so với 2015. Nhờ đó EBITDA (thước đo khác về khả năng tạo ra dòng tiền) trong năm 2016 dự kiến đạt 9.500 tỉ đồng.

Phát triển vững chắc



Ngành tiêu dùng nông nghiệp (consumer agri) sẽ là động lực tăng trưởng cho Masan trong tương lai.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, chia sẻ: “Trong ba năm qua, chúng tôi đã nỗ lực để tiếp tục đưa các doanh nghiệp chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp tiêu dùng (consumer agri), tài nguyên và dịch vụ tài chính. Chúng tôi đã chứng kiến các doanh nghiệp của mình đạt những bước phát triển vững chắc và sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới, minh chứng bằng hiệu quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2016. Cũng trong giai đoạn vừa qua, các cổ đông nước ngoài đầu tư vào Masan trong giai đoạn đầu đã hiện thực hóa lợi nhuận của họ. Với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền này những cổ đông tin tưởng vào tiềm năng và giá trị của Masan giờ đây có thể cùng chia sẻ thành công của công ty".





Masan đã nỗ lực đưa các doanh nghiệp chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp tiêu dùng…

Công ty luôn duy trì lượng tiền mặt lớn như một chính sách cẩn trọng. Đồng thời đảm bảo nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển chiến lược và dài hạn trong thị trường luôn thiếu nguồn vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại Masan tin rằng mức độ thành công và uy tín cho phép công ty tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Đó chính là lý do tại sao Masan cũng đề nghị các cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd., với mức giá 95.000 đồng/cổ phần. Khi thị trường thuận lợi thì có thể chào bán trái phiếu quốc tế, dự kiến niêm yết tại nước ngoài. Được biết MRC Ltd., là quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett.



Nâng cao vị thế doanh nghiệp

Ông Michael Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính của Masan, cho biết: “Ngoài sự linh hoạt trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế khi điều kiện thị trường thuận lợi để tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng, việc phát hành trái phiếu quốc tế được niêm yết ở nước ngoài sẽ giúp nâng cao vị thế doanh nghiệp của Masan và đưa công ty tiếp cận thị trường tín dụng quốc tế cũng như được xếp hạng tín dụng toàn cầu. Chúng tôi tin rằng có thể tạo ra giá trị cho các cổ đông bằng cách chia sẻ câu chuyện tiềm năng tăng trưởng của Masan đến nhiều đối tượng hơn”.

Về trình tự thực hiện, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), công ty sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu phổ thông trước. Tiếp theo, Masan sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Mỗi cổ phần theo danh sách chốt sẽ được nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1 và được nhận cổ tức bằng tiền 3.000 đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý I-2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của công ty. Tất cả kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.