4 ngư dân nhanh trí thoát chết khi trôi dạt trên biển

Ngày 18-8, tàu cá PY 93033 TS do ông Nguyễn Văn Giáp (ngụ thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên) làm thuyền trưởng đã đưa bốn ngư dân bị nạn vào cảng Tiên Châu thuộc xã An Ninh Tây.

Theo Trung tá Lê Văn Minh, trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, lúc 10 giờ 30 ngày 17-8, trong khi đang hành nghề lưới rê trên vùng biển cách bờ biển huyện Tuy An khoảng 90 hải lý, tàu cá PY 97759 TS do ông Nguyễn Xẹo (50 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây) làm thuyền trưởng bị sóng lớn, gió mạnh đánh chìm.

Bốn ngư dân trên tàu phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp rồi ôm can nhựa nhảy xuống biển trước khi tàu chìm hẳn.

Tiếp nhận thông tin trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các đồn biên phòng liên lạc, kêu gọi tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến ứng cứu.

Sau đó 13 tàu cá của ngư dân xã An Ninh Tây đã được huy động đến khu vực tàu cá bị chìm. Đến chiều cùng ngày, tàu cá do ông Nguyễn Văn Giáp làm thuyền trưởng đã phát hiện, cứu vớt bốn ngư dân trong tình trạng đang ôm can nhựa trôi dạt trên biển. Lúc đó vùng biển trên đang có sóng lớn, gió giật mạnh.

“Những ngư dân bị nạn đã bình tĩnh cột các can nhựa thành chuỗi dây phao rồi cùng nhau ôm dây can bơi trên biển nên tàu ứng cứu dễ tìm thấy. Nếu mỗi người tự ôm một phao riêng lẻ, với thời tiết sóng to, gió lớn thì có thể bị đẩy đi mỗi người một nơi, việc tổ chức cứu nạn sẽ hết sức khó khăn” - Trung tá Minh cho hay.