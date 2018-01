Bộ Công an nói về tin đồn bắt Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Như đã đưa tin, chiều 15-1, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì.



Cuộc họp báo của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam (giữa) chủ trì. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề “nóng” đã được cơ quan báo chí đặt ra với Bộ Công an. Trong đó, PV đặt câu hỏi về những thông tin trên mạng xã hội thời gian qua về việc Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), có liên quan đến một vụ án đánh bạc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.

Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Bộ Công an, cho biết vụ án này xuất phát từ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao cho giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phụ trách chỉ đạo trực tiếp.

Hiện tại vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Về những vấn đề trên mạng, trước đó đồng chí chánh Văn phòng Bộ cũng đã trả lời.



Trung tướng Yên khẳng định quá tình điều tra nếu phát hiện vấn đề, quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm.



Trước đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM về những tin đồn Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị Cơ quan ANĐT khởi tố, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: "Hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì".



Ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn đại biểu Nam Định; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm.



Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19-5-1955, quê Nam Định. Trong quá trình hoạt động trong ngành, vụ án ghi đậm dấu ấn, vai trò của ông Vĩnh nhất chính là điều tra vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện. Quá trình điều tra vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra, tướng Vĩnh chính là trưởng ban chỉ đạo chuyên án.



Ông cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ “bầu” Kiên.

Ông Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng từ tháng 4-2017 để nghỉ chế độ. Ông từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định.