‘Cá nục chứa phenol ở Quảng Trị vẫn ăn được’

Sáng 13-6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Chi cục Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã tiến hành lấy lại mẫu kiểm nghiệm tại cơ sở đông lạnh của bà Thuộc. Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thuộc mong muốn: “Cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra chất phenol có trong cá nục của cơ sở là xuất phát từ đâu và có kết quả xét nghiệm chính thức cho cơ sở cũng như người dân biết để còn làm ăn buôn bán”. Bà Thuộc cho biết lô hàng 20 tấn cá nục được nhập về từ ngày 5-5 đến ngày 3-6 cách thời điểm cá chết là 15 ngày. Tại thời điểm nhập về là 70 tấn cá, đã xuất kho 40 tấn và còn lại khoảng 20 tấn. Cá được nhập ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế nhưng được kiểm nghiệm là đánh bắt ở vùng biển an toàn. Theo biên bản làm việc của Sở Y tế, trước thời điểm niêm phong (11-6) chủ cơ sở ước lượng số lượng lô cá nục là khoảng 25 tấn. Nhưng vào sáng 13-6, trong quá trình chia lô lấy mẫu kiểm nghiệm, đoàn đã xác định tổng số lượng cụ thể của lô hàng là xấp xỉ 20,08 tấn. Khi hỏi về quy trình đông lạnh, bà Thuộc lý giải: Cá mua của ngư dân, tiến hành rửa sạch bằng nước lạnh sau đó bỏ vào phòng đông với nhiệt độ -40 độ C, sau đó cho vào kho lạnh để bảo quản. Chủ cơ sở không bỏ một loại chất nào vào để bảo quản cá. NGUYỄN DO ___________________________________ Phenol là chất cấm vì thế trên thế giới không có bất cứ quy định nào về ngưỡng an toàn trong thực phẩm. Ở nước ta, Bộ Y tế mới chỉ đề ra mức chuẩn phenol trong môi trường, cụ thể trong nước biển là 0,03 mg/l và trong không khí 4 mg/m3. PGS-TS NGUYỄN DUY THỊNH