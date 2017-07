Cần sớm trả lời việc bán chỉ định QSDĐ khu ‘đất vàng’

(PL)- Ngày 3-7, tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7 của tỉnh Nghệ An (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Sở TT&TT tỉnh Nghệ An tổ chức), nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm trả lời hoặc tổ chức họp báo vụ việc bán chỉ định quyền sử dụng “đất vàng” ở TP Vinh không qua đấu giá.

Theo các đại biểu, thời gian gần đây, một số tờ báo đã đăng tải thông tin UBND tỉnh Nghệ An bán chỉ định quyền sử dụng hai mảnh “đất vàng” là trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũ (66 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An) và đất trụ sở cũ UBND phường Hồng Sơn (số 2 Trần Phú, TP Vinh). Sau khi được bán chỉ định với giá khá rẻ, một doanh nghiệp đang rao, giới thiệu dự án sở hữu vị trí “kim cương” bốn mặt đường trung tâm. Các đại biểu cũng cho rằng dư luận đang quan tâm việc bán chỉ định quyền sử dụng các khu “đất vàng” trên mà không tổ chức đấu giá. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An có một kết luận cho rõ ràng về việc này. Có đại biểu đề xuất tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo để cung cấp thông tin sự việc trên, không nên để kéo dài.

ĐẮC LAM



