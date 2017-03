Chỉ 36 tháng hoàn thành cầu Đại Ngãi

Đây là một trong những dự án lớn nhất, đồng thời là dự án trọng điểm quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng đối khu vực ĐBSCL nói chung và hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh nói riêng.

Phát biểu và tuyên bố khởi động dự án, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Trên tuyến QL60 hiện đã có ba cầu lớn đưa vào sử dụng là Rạch Miễu, Hàm Luông và Cổ Chiên. Việc đầu tư cầu Đại Ngãi là gỡ nút thắt cuối cùng trên tuyến quốc lộ này để nối thông tuyến hành lang phía Đông. Dự án cầu Đại Ngãi góp phần làm tăng thêm tác dụng thiết thực của các dự án hạ tầng, công nghiệp, kinh tế quan trọng cho Trà Vinh và địa phương lân cận”.



Ấn nút khởi động dự án cầu Đại Ngãi

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Việc xây dựng cầu Đại Ngãi là cấp bách và rất cần thiết, sau 36 tháng khi dự án hoàn thành, tuyến QL60 được nối thông hoàn toàn và tạo thành tuyến trục dọc hành lang phía Đông cho khu vực ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao khi các khu kinh tế Định An, KCN Trần Đề, Đại Ngãi, An Nghiệp… đi vào hoạt động; đồng thời tăng khả năng đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực ven biển phía Nam”.

Phối cảnh cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài toàn tuyến khoảng 15,2 km, bao gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,24 km gồm phần cầu chính dạng cầu dây văng vượt qua luồng Định An, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86 km vượt qua luồng Trần Đề. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.726 tỉ đồng. Dự kiến dự án khởi công trong quý I-2016 và hoàn thành vào cuối năm 2018.