Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng kỷ luật, kỷ cương

Sáng 7-4, với 446/490 (tỉ lệ 90,28%) phiếu tán thành, Quốc hội (QH) khóa XIII đã chính thức bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng vừa miễn nhiệm hôm qua. Ngay sau khi công bố kết quả, tân Thủ tướng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có lời phát biểu trước QH.

Lắng nghe dân, khắc phục yếu kém

Trong nghi lễ quan trọng này, cũng như các lãnh đạo nhà nước trước đó, tân Thủ tướng tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước QH, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Trong bài phát biểu trước QH, ngay sau đó, ông Phúc nói: “Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành QH, tôi sẽ cùng các thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định”.





Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ sau khi được bầu. Ảnh: TTXVN

Tân Thủ tướng cũng khẳng định sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước. Ra sức khắc phục những yếu kém, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế… Trong đó, sẽ “tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính và trong toàn xã hội” - tân Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Phúc cũng truyền đi thông điệp sẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đồng thời không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Đừng lặp lại việc “không kỷ luật ai”

Chia sẻ bên hành lang QH ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) nói: “Sau lời tuyên thệ, tân Thủ tướng đã có lời hứa trước QH, quốc dân với các nội dung rất cụ thể. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, tình cảm chân thành của Thủ tướng”.

Đại biểu Tâm cho rằng tại kỳ họp này, QH đã nhận diện rất rõ những khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt trong giai đoạn tới, giai đoạn Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Ông tin rằng lời tuyên thệ sẽ tiếp thêm sức mạnh để tân Thủ tướng dẫn dắt Chính phủ và bộ máy hành chính đền đáp lại kỳ vọng của nhân dân và niềm tin của QH.

ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Luật Tổ chức chính phủ vừa rồi giao thêm nhiều thẩm quyền cho Thủ tướng. Tôi hy vọng bộ máy sắp tới hoạt động hiệu quả hơn. Mong Thủ tướng đưa ra những quyết định quan trọng trong việc tổ chức bộ máy hành chính”. Ông cũng hy vọng nhiệm kỳ mới của Thủ tướng không lặp lại việc “không kỷ luật ai”. “Ai tốt thì phải ghi nhận, ai chưa tốt phải đánh giá và xử lý một cách minh bạch, khen chê rõ ràng. Sai phải xử lý, nếu có thành tích thì khen mới khuyến khích được người tốt. Chẳng hạn như ông Đinh La Thăng nói đấy, sao các bộ đều báo cáo làm tốt, phối hợp tốt rồi mà nhân dân vẫn phải ăn thực phẩm bẩn” - đại biểu Hà nói.